Snapchat na udaru u Danskoj: Dozvoljava dilerima da rade što god žele

Snapchat se našao na udaru kritika nakon što je danska organizacija Digitalt Ansvar (Digitalna odgovornost) objavila rezultate istraživanja prema kojima se na platformi i dalje nalazi 'prevelik broj' dilera droge, lako dostupnih i maloljetnicima. Optužbe dolaze paralelno s oštrim kritikama iz Nizozemske gdje, prema istraživanju, aplikacija maloljetnoj djeci nudi izvore za prodaju tamo ilegalnih aromatiziranih e-cigareta.

Istraživači su otvorili testne profile trinaestogodišnjaka i naišli na desetke korisničkih računa čiji nazivi sadrže očite reference na drogu, poput 'coke', 'weed' i 'molly'. Kada su prijavili 40 takvih profila, Snapchat je isprva uklonio samo deset, a odbio 30 prijava. Tek nakon objave rezultata istraživanja tvrtka je deaktivirala sve prijavljene račune.

Osim što je moderiranje prijavljenih profila bilo nedosljedno, istraživači su otkrili i da algoritam Snapchata sam od sebe sugerira profile dilera, čak i korisnicima koji nisu prethodno pokazali interes za takvim sadržajem. U samo nekoliko sati, testni profili dobili su preporuke za dodavanje do 70 osumnjičenih računa i to samo zato što je jedan prijatelj bio povezan s dilerom.