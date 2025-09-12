Snapchat na udaru u Danskoj: Dozvoljava dilerima da rade što god žele

Istraživanje navodi da je na platormi prisutan 'prevelik' broj dilera te da su na meti uglavnom maloljetnici
Snapchat se našao na udaru kritika nakon što je danska organizacija Digitalt Ansvar (Digitalna odgovornost) objavila rezultate istraživanja prema kojima se na platformi i dalje nalazi 'prevelik broj' dilera droge, lako dostupnih i maloljetnicima. Optužbe dolaze paralelno s oštrim kritikama iz Nizozemske gdje, prema istraživanju, aplikacija maloljetnoj djeci nudi izvore za prodaju tamo ilegalnih aromatiziranih e-cigareta.
Istraživači su otvorili testne profile trinaestogodišnjaka i naišli na desetke korisničkih računa čiji nazivi sadrže očite reference na drogu, poput 'coke', 'weed' i 'molly'. Kada su prijavili 40 takvih profila, Snapchat je isprva uklonio samo deset, a odbio 30 prijava. Tek nakon objave rezultata istraživanja tvrtka je deaktivirala sve prijavljene račune.
Osim što je moderiranje prijavljenih profila bilo nedosljedno, istraživači su otkrili i da algoritam Snapchata sam od sebe sugerira profile dilera, čak i korisnicima koji nisu prethodno pokazali interes za takvim sadržajem. U samo nekoliko sati, testni profili dobili su preporuke za dodavanje do 70 osumnjičenih računa i to samo zato što je jedan prijatelj bio povezan s dilerom.
'Djeci i mladima ne treba ni tražiti ove profile, Snapchat im ih može preporučiti sam', upozorio je Ask Hesby Holm, direktor Digitalt Ansvara. Prema njegovim riječima, problem nije u nedostatku tehnologije, već u nedostatku volje platforme da uistinu ukloni račune koja otvoreno aludiraju na prodaju droge.
Snapchat je odgovorio kako ima 'nultu stopu tolerancije prema prodaji droge' i da je većina problematičnih računa iz istraživanja bila deaktivirana i prije nego što su primili izvještaj. Tvrtka tvrdi da koristi proaktivnu detekciju, surađuje s policijom i ulaže 'ogromne resurse' kako bi spriječila dilere da zloupotrebljavaju aplikaciju. Dodali su i da redovito konzultiraju europske agencije za provođenje zakona kako bi ažurirali popis novih pojmova i emojija koje kriminalci koriste.
Digitalt Ansvar međutim smatra da Snapchat krši europska pravila o digitalnim uslugama (DSA) koja nalažu strožu zaštitu djece na internetu te poziva vlasti da poduzmu mjere. S obzirom na to da Snapchat 2023. u nordijskim zemljama dosezao oko 90 posto mladih između 13 i 24 godine, problem bi mogao imati široke posljedice po sigurnost djece na mreži, zaključuje Guardian.