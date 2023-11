Sljedeća ekspanzija World of Warcrafta bit će trodijelna saga: Evo detalja

Prema najnovijim vijestima s Blizzcona, Blizzard za World of Warcraft planira budućnost sličnu onoj iz Marvelovog MCU-a.

Chris Metzen, koji se tek nedavno vratio u tvrtku kao izvršni kreativni direktor Warcrafta, najavio je da će sljedeća tri proširenja igre činiti trodijelnu međusobno povezanu sagu.

Budući da Blizzard obično objavljuje ekspanzije u razmaku od dvije godine, priča 'The Worldsoul Saga' odvijat će se godinama. Prvi nastavak pod nazivom World of Warcraft: The War Within trebao bi biti objavljen negdje 2024. godine, nakon čega slijede World of Warcraft: Midnight i World of Warcraft: The Last Titan.