Igrate World of Warcraft? Mila Kunis je osigurala to da možete pomoći Ukrajini

BlueCheck Ukraine, organizacija koju je 2022. osnovao glumac i aktivist Liev Schreiber, identificira, provjerava i ubrzava hitnu financijsku potporu ukrajinskim nevladinim organizacijama i inicijativama za pomoć koje omogućuju spašavanje života i druge humanitarne aktivnosti nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Kao podršku njihovim naporima, Blizzard Entertainment ostvario je suradnju s Milom Kunis u obliku Pet Pack dodatka za World of Warcraft. Od 25. srpnja do 29. kolovoza igrači se mogu prijaviti u World of Warcraft ili otići u trgovinu Battle.net kako bi kupili ekskluzivan paket za kućne ljubimce za Ukrajinu po cijeni od 20 dolara, a sav prihod ide za financiranje rada BlueChecka u pružanju podrške žrtvama rata.