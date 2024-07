Sjećate li se ovoga? Kaos s CrowdStrikeom podsjetio nas je na paniku oko buga Y2K

Pripremama usprkos, Y2K je doveo do niza problema . Dvije nuklearne elektrane u Japanu na kratko su morale obustaviti rad, jedan je američki špijunski satelit neko vrijeme bio nedostupan, kao i egipatski nacionalni novinski servis.

Mnogi su strahovali kako bi zbog milenijske bube zrakoplovi mogli pasti s neba. S Falconom se to, srećom, nije dogodilo, ali brojni su zrakoplovi ipak bili prizemljeni, dok je nekima naložen nastavak leta. Sustavi za prijavu nisu radili, prikaz informacija na zaslonima u realnom vremenu bio je nedostupan, kao i niz usluga u zračnim lukama i željezničkim postajama.

Pošto su koristili dvoznamenkasti format za prikaz godina kako bi uštedjeli na računalnoj memorij, postojala je mogućnost kako bi 00 mogli protumačiti kao 1900. umjesto 2000., što bi potencijalno moglo dovesti do niza problema. Slično kao i danas, transportna industrija bila bi naročito pogođena jer ovisi o točnom vremenu i datumu kako bi pravilno funkcionirala.

Raspad sustava prije nekoliko dana imao je ozbiljnije posljedice. U Hrvatskoj je, primjerice, iz stroja bio izbačen nacionalni medicinski sustav CEZIH. Slični problemi zabilježeni su u zdravstvenim institucijama i vladinim agencijama diljem svijeta. Osim kartičara, problema u poslovanju imale su i banke, kao i burze kapitala.

Iako se oko milenijskog buga podigla velika prašina, posljedice su na kraju bile višestruko manje nego što se očekivalo. Neki su zbog toga smatrali kako je bila riječ o prijevari ili bezrazložnom dizanju panike.

No, to što je veliki broj tvrtki i pojedinaca poduzeo na vrijeme što je bilo potrebno vjerojatno je spriječilo probleme širih razmjera. Propust ekipe u CrowdStrikeu zorno je pokazao koliko su globalni IT sustavi ranjivi i izloženi rizicima, piše Metro.