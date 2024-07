Apple upozorio korisnike u 98 država na mogući napad špijunskim softverom

Jabučari kažu kako ne mogu biti sto posto sigurni u to, ali vjeruju kako je rizik dovoljno velik za masovno sigurnosno upozorenje.

Appleovi uređaji u pravilu slove za sigurnije od drugih, ali to ne znači kako se stalno ne pojavljuju tvrtke koje ulažu milijune američkih dolara u otkrivanje zlorabu sigurnosnih propusta.

Dovoljno je primiti određenu poruku putem aplikacije iMessage - bez otvaranja ili interakcije s njom na bilo koji način - kako bi iPhone bio kompromitiran bez da je njegov vlasnik svjestan što se događa.

Tvrtka prodaje softver vladama, uključujući i neke s vrlo lošom reputacijom kad je riječ o ljudskim pravima. Te vlade često ciljaju oporbene političare, aktiviste za ljudska prava, novinare i odvjetnike.

Apple radi na uklanjanju ovih ranjivosti čim ih postane svjestan, ali to može potrajati. Jedan od koraka koje tvrtka poduzima u međuvremenu pokušaj je otkrivanja kada je iPhone ugrožen (bez nužnog saznanja kako je to postignuto) i upozoravanje žrtava', piše 9 to 5 Mac.