Novi Appleov operativni sustav donosi niz novih zanimljivih značajki, ništa od iPhonea SE 2

Novo izdanje operativnog sustava iOS 12 trebalo bi, između ostalog, udvostručiti performanse: do 40 posto bi trebalo brže pokretati aplikacije, do 50 posto tipkovnicu i do 70 posto kameru - te dva puta brže učitavanje aplikacija pod opterećenjem. Apple iOS 12 bit će dostupan za sve uređaje koji mogu koristiti iOS 11, s posebnim fokusom na najstarijim uređajima, najavio je Craig Frederighi, Appleov viši dopredsjednik za softver. Predstavljen je novi format datoteke za proširenu stvarnost USDZ, nastao u suradnji s tvrtkom Pixar, koji bi primjerice trebao omogućiti ubacivanje interaktivnih slika u članka ili prilagođavati predmete koje kupujemo našim potrebama i željama, pogledati ih u stvarnom vremenu i realnoj veličini te snimiti za kasnije. Novi format podržavat će niz tvrtki, među kojima je i Adobe. Apple u ponedjeljak, 4. lipnja, u San Joseu (SAD) održava svoju godišnju konferenciju namijenjenu razvojnim programerima WWDC. Tijekom konferencije možemo očekivati više noviteta vezanih uz softverske i hardverske proizvode diva iz Cupertina.

Među glavnim novitetima svakako bi trebao biti iOS 12, novo izdanje operativnog sustava koji pokreće uređaje kao što su iPhone, iPad i iPad Touches. Priča se kako bi mogao dobiti podršku za otključavanje hotelskih soba korištenjem tehnologije NFC, nove Animojije i noćni način rada i Always-On na iPhoneu X, ali i riješiti brojne probleme kojima iOS 11 muči korisnike. Na veće promjene u temeljnim aplikacijama kao što su Mail, Camera i Photos vjerojatno ćemo morati pričekati još neko vrijeme. ARKit 2.0 bi, šuška se, mogao omogućiti da dva korisnika s dva različita uređaja u proširenoj stvarnosti vide istu sliku, što bi mogao biti ozbiljan temelj za razvoj igara s više igrača odjednom.

Što se uređaja, nagađa se kako bi mogao biti predstavljen iPhone SE 2, koji bi trebao biti veličine iPhonea 5 i doći s ugrađenom tehnologijom prepoznavanja lica. Moguće je kako ćemo imati priliku vidjeti najavu top modela čije se predstavljanje očekuje u rujnu, poput iPhonea 9 i iPhonea XI. Nije isključeno ni kako će Apple objaviti kako će u potpunosti zamijeniti Intelove čipove svojima te predstaviti redizajnirani Mac Pro, ali i nove MacBookove te nadograđeni Mac Mini.