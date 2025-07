Pljuskovi i pad temperature: Kreće velika promjena vremena

Puhat će slab, ponegdje do umjeren jugozapadni i južni vjetar, navečer u unutrašnjosti mjestimice sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 °C, prognozira Državni hidroemeteorološki zavod.

Kišni kraj tjedna

U petak na sjevernom Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti promjenljivo oblačno, mjestimice je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Drugdje djelomice, u Dalmaciji te na krajnjem istoku i pretežno sunčano. Puhat će slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar, poslijepodne prolazno jugozapadnjak. Na Jadranu uglavnom umjeren sjeverozapadni, ponegdje i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 21 do 26 °C. Najviša dnevna od 29 do 34, u Dalmaciji i do 36 °C.