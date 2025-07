Altman: 'AI i gubitak poslova? Prijeti nam puno veća opasnost i ozbiljna kriza'

'Ono što me stvarno plaši jest da postoje financijske institucije koje i dalje prihvaćaju glasovne zapise kao autentifikaciju za prebacivanje velikih svota novca. Kažete sigurnosnu frazu i oni jednostavno to provedu', rekao je Altman. 'To je ludo u današnje vrijeme… AI je već nadjačao većinu metoda autentifikacije osim lozinki.'

Neke su to od njegovih izjava iz razgovora o ekonomskim i društvenim posljedicama umjetne inteligencije, piše CNN, u trenutku u kojem Bijela kuća priprema objavu AI Action Plana, dokumenta kojim će definirati smjernice za regulaciju tehnologije i jačanje američke dominacije u AI području.

OpenAI, koji je iznio preporuke za taj plan, posljednjih mjeseci intenzivno povećava svoju prisutnost u Washingtonu. Tvrtka je potvrdila da početkom iduće godine otvara svoj prvi ured u glavnom gradu SAD-a, gdje će smjestiti tim od 30-ak ljudi. Novi prostor bit će korišten za prezentacije novih tehnologija, edukaciju učitelja i državnih službenika o umjetnoj inteligenciji te istraživanje ekonomskih utjecaja AI-a.