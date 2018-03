Samsung otkrio još jednu novost za Galaxy S9 i njegovog velikog brata

Samsung Electronics je objavio kako će korisnici njihovih najnovijih smarfona moći slati personalizirane Disneyeve likove koji će kopirati njihove radnje pomoću kamera. Osim para Mouse, uskoro dolaze emojiji Else i Anne iz Snježnog kraljevstva

'Time što su naši likovi i priče dostupni na novim digitalnim platformama stvaramo svakodnevno Disney iskustvo gdje god da se naša publika nalazila, a to nam omogućuje osvajanje i novih generacija obožavatelja' izjavio je John Love, potpredsjednik Sektora za aplikacije u Disneyevoj tvrtki za proizvode široke potrošnje i interaktivne medije.

Emojiji koriste tehnologiju dubinskog učenja i prepoznavanja lica kako bi mapirali više od 100 karakteristika svakog od njih. Tako stvaraju trodimenzionalnu kopiju lica omogućavajući korisnicima stvaranje zabavnih, unikatnih poruka. Imaju osamnaest tvornički ponuđenih naljepnica ili stickera u standardnom AGIF formatu, koje se mogu dijeliti sa svima, bez obzira na to koji pametni telefon posjeduje primatelj poruke. Kada korisnici nađu emoji koji im se uistinu sviđa mogu ga postaviti da im bude prikazan na njihovom stalno uključenom (Always On) ekranu kako bi ga vidjeli svaki put kad uključe zaslon.