U Pentagonu vlada kaos bez presedana: Trumpov ministar rata dirnuo u osinje gnijezdo

Odnosi između Bijele kuće i Pentagona ponovno su napeti. Na meti kritika američkog vojnog vrha našao se ministar obrane Pete Hegseth, Trumpov čovjek od povjerenja, čiji je agresivan stil upravljanja i ideološki pristup vođenju vojske izazvao otvoreno nezadovoljstvo među generalima

Prema pisanju The Washington Timesa, dio najviših časnika smatra da je Pete Hegseth svojim razmetanjem i kadrovskim čistkama stvorio 'opasno ozračje neizvjesnosti i straha' u zgradi Pentagona, što dugoročno može ugroziti američke oružane snage. Prekretnica se dogodila krajem rujna, kada je održao govor pred stotinama generala i admirala u bazi marinaca Quantico u Virginiji. Umjesto očekivane strateške vizije, visoki časnici dobili su, kako su opisali, 'teatralan i neprofesionalan nastup', u kojem je ministar inzistirao na povratku ratničkog etosa i obračunu s, kako je rekao, 'političkom korektnošću koja razara vojsku'. 'Bilo je to gubljenje vremena. Ako nas je ikada imao – sada nas je izgubio', rekao je jedan od generala, koji je želio ostati anoniman, za The Washington Times.

Mnogi su rekli da je govor bio 'ispod dostojanstva institucije', ističući da se Hegseth ponaša 'kao nižerangirani časnik opsjednut detaljima poput brade, težine, uniformi i društvenih mreža', umjesto da se bavi strategijom, savezništvima i globalnim izazovima. Ideološka ofenziva pod sloganom 'ratničkog etosa' Unatoč oštrim kritikama, Hegseth ne pokazuje namjeru povlačenja. U govoru u Quanticu otvoreno je poručio časnicima koji se ne slažu s njegovom vizijom da 'časno podnesu ostavku'. Njegov 'ratnički etos' temelji se na povratku vojnim korijenima: strožim fizičkim standardima, ukidanju 'kvota raznolikosti' i uvođenju 'rodno neutralnih kriterija za zasluge'. Glasnogovornik Pentagona Sean Parnell objasnio je da se radi o 'kulturi u kojoj će promaknuća i zapovjedne pozicije ovisiti isključivo o sposobnosti, a ne o političkim i ideološkim faktorima'. No u vojsci takva retorika izaziva zabrinutost. Kritičari upozoravaju da su masovna otpuštanja, prerane mirovine i val ostavki stvorili vakuum na najvišim zapovjednim razinama. 'Krvarimo talent', upozorio je jedan od visokih časnika, 'i to u suprotnosti s idejom meritokracije koju ministar toliko ističe.'

Ipak, kako ističu zagovornici Hegsethove politike, broj prijavljenih u oružane snage porastao je otkako je preuzeo dužnost. Prema njihovim tvrdnjama, njegov 'ratnički etos' privlači mlađe konzervativne Amerikance jer u vojsci vide simbol patriotizma i nacionalnog ponosa. Osim toga, ubrzao je uvođenje taktičkih dronova i jačanje domaće proizvodnje vojne tehnologije, što neki analitičari smatraju važnim iskorakom. No iza tih uspjeha, tvrde drugi, kriju se duboka institucionalna kriza i politička instrumentalizacija obrane. Od televizijskog voditelja do ministra rata Hegseth (45) je bivši časnik koji je služio u Iraku i Afganistanu, a nakon vojne karijere postao je prepoznatljivo lice Fox Newsa te je gotovo deset godina vodio emisiju 'Fox & Friends Weekend'. Njegova nominacija za ministra obrane izazvala je kontroverze, a zbog optužbi za alkoholizam, nasilje i financijske nepravilnosti činilo se da neće biti potvrđen u Senatu. Na kraju je prošao tijesnim glasanjem 51:50, uz presudni glas potpredsjednika J.D.-ja Vancea.

Trump ga je javno branio, nazivajući ga 'ratnikom koji razumije duh američke vojske', a protivnici su upozoravali da je riječ o čovjeku 'bez iskustva u strateškom vođenju obrambenog sustava'. 'Kultura kaosa' u Pentagonu U mjesecima nakon njegova imenovanja broj smjena i ostavki u Pentagonu dosegnuo je razine 'neviđene u novijoj povijesti'. Više od desetak generala i admirala smijenjeno je dok su drugi – uključujući načelnika stožera zračnih snaga, generala Davida Allvina, i zapovjednika Južnog zapovjedništva, admirala Alvina Holseyja – otišli u prijevremenu mirovinu. I u Hegsethovu najužem krugu došlo je do brojnih promjena: glasnogovornik John Ullyot podnio je ostavku, a ključni savjetnici smijenjeni su zbog 'curenja informacija'. 'Što se tiče vodstva, ovo je kaos bez presedana', rekao je bivši dužnosnik Pentagona.