Sad znamo kako će se OpenAI braniti od optužbi za kršenje autorskih prava

OpenAI se nada uvjeriti sud da je tvrdnja autora o povredi autorskih prava - u kojoj se navodi da svaki ChatGPT izlaz predstavlja izvedeno djelo, bez obzira na to postoje li sličnosti između rezultata i radova za obuku - pogrešan pravni zaključak.

U zahtjevu za odbacivanje naveli su 'jednostavni odgovor na pitanje', odgovor s 'imenom predsjednika Sjedinjenih Država' ili 'odlomak koji opisuje zaplet, teme i značaj Homerove Ilijade' kao primjere zašto se svaki pojedini ChatGPT-ov rezultat ne može ozbiljno smatrati izvedenim radom, već je usporediv s recenzijama knjiga.

Također, smatraju kako autori nisu uspjeli dokazati da tvrtka ima izravni financijski interes u navodnom kršenju autorskih prava njihovih djela.

Autori proturječe sami sebi?

OpenAI je odbacio tvrdnje kako modeli obuke ChatGPT-ja krše DMCA. Autori su u tužbi ustvrdili kako je OpenAI namjerno uklonio podatke o upravljanju autorskim pravima kao što su imena ili godine izdanja, ne bi li 'nepošteno zaradio i preuzeo zasluge za razvoj komercijalnog proizvoda temeljenog na neatribuiranim reprodukcijama tih ukradenih materijala i ideja.

OpenAI ukazuje na to da tužitelji nisu naveli kako bi tvrtka to mogla učiniti, što bi joj trebao biti motiv, kao ni zašto vjeruju da je do toga došlo. Drugim riječima, smatraju kako nema dokaza za te optužbe.

Smatraju ih proturječnim drugim optužbama, poput one prema kojoj su autorska djela u potpunosti kopirana u ChatGPT.

Ako je do uklanjanja podataka i došlo, to je bila nenamjerna nuspojava tehnološkog procesa, usporediva sa situacijom u kojoj internetska tražilica ne snosi nikakvu odgovornost za prikupljanje slika s interneta.