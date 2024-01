Dokazano: Sva flaširana voda prepuna je štetne nanoplastike

Znanstvenici su u najnovijoj studiji otkrili da flaširana voda koja se prodaje u trgovinama može sadržavati 10 do 100 puta više komadića plastike nego što se ranije procjenjivalo - nanočestica koje su toliko malene da se ne mogu vidjeti pod mikroskopom, piše CNN .

'Ova je studija, moram to reći, iznimna i impresivna. Opseg rada bio je zaista velik i temeljito je obavljen... nazvala bih to revolucionarnim', rekla je Sherri Mason, direktorica održivosti na sveučilištu Penn State Behrend u Erieju u Pennsylvaniji, a koja nije bila uključena u studiju.

Naziv mikroplastika odnosi se na polimerne fragmente čija veličina može biti manja od pet milimetara pa do jednog mikrometra. Sve manje je nanoplastika te se mora mjeriti milijarditim dijelovima metra.

Mason je bila koautorica studije iz 2018. u kojoj je prvi put otkriveno postojanje mikro i nanoplastike u 93 posto uzoraka flaširane vode koju prodaje 11 robnih marki u devet zemalja. U toj prošloj studiji otkrila je da svaka kontaminirana litra vode sadrži u prosjeku 10 plastičnih čestica širih od ljudske vlasi, uz 300 manjih čestica. Međutim prije pet godina nije bilo načina da se analizira prisutnost tih manjih čestica.

'Nije da nismo znali za postojanje nanoplastike, već ih jednostavno nismo mogli analizirati', objasnila je Mason. U novoj studiji, objavljenoj u ponedjeljak u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, istraživači sa Sveučilišta Columbia predstavili su novu tehnologiju koja može vidjeti, prebrojiti i analizirati kemijsku strukturu nanočestica u flaširanoj vodi.

Umjesto 300 po litri, tim koji stoji iza najnovije studije otkrio je da je stvarni broj plastičnih komadića u tri popularne marke vode u Sjedinjenim Državama između 110.000 i 370.000, ako ne i veći.