'S pokvarenim zubima teško se probiti u životu. U nekim društvima poput američkog širok i zdrav osmijeh preduvjet je dobivanja posla...'

Dr. Tomislav Lauc istaknuti je stomatolog, ravnatelj Stomatološke poliklinike Apolonija i jedini hrvatski član-gost prestižnog udruženja europskih ortodonata Angle Society of Orthodontics. Iza njega je niz znanstvenih istraživanja i spoznaja iz područja antropologije te estetike lica i zubi, 3D dijagnostike i ortodoncije. Prošle godine puno se tako govorilo o njegovu istraživanju razlika između starenja muškog i ženskog lica, a razgovarali smo s njim nakon objave nove knjige

'Još su drevne Maje stavljale žad u svaki pojedini zub', podsjeća Lauc. 'Do danas nije jasno kako im je to uspijevalo bez lokalne anestezije, vjerojatno u određenom psihološkom stanju uma koji su mogli postići različitim opijatima, da bi onda ubrušavali doslovno zub po zub i radili ležišta za ukrase od žada.'

'I kod djece postoje opinion makeri, trendseteri koji predvode, u koje se drugi ugledaju. Kad netko od njih stavi aparatić, to postaje jako popularno', otkriva Lauc. 'U svakodnevnom radu primijetio sam da o njima ovisi hoće li se nositi bijeli aparatići ili oni metalni . Pravila nema, to naprosto ovisi od škole do škole, od generacije do generacije.'

'Naš izgled je rezultat onoga što i kako radimo i kako se koristimo pojedinim stvarima. Na našoj formi lica jasno vidimo promjene u prehrani', kaže Lauc. Kad našim precima više nisu trebali jaki žvačni mišići da savladaju velika opterećenja i tvrdu, čvrstu hranu, njihove koštane strukture postale su puno nježnije.

Ne postoje rase, samo ljudi

'Naši preci imali su vrlo izražene supraorbitalne lukove, arkade, čeone dijelove. To su stupovi putem kojih se žvačne sile prenose na cijelu lubanju i tako neutraliziraju', opisuje Lauc. 'Po promjenama lica točno možemo vidjeti da je došlo do promjena u prehrani, što znači da je došlo do promjene u ponašanju, a to pak znači da je automatski došlo i do nekih ekonomskih i društvenih promjena.'

S vremenom su se promijenili i ljudi te definicije kojima ih opisujemo.

'Suvremena antropologija u potpunosti je odbacila poimanje rasa kod čovjeka, osim ako govorimo o dvije rase: neandertalcima i Homo sapiensu. Ljude koji žive na različitim geografskim područjima nazivaju crnima, žutima, bijelima... Ne postoji granica između njih, sve su to prijelazni oblici, genetičke raznolikosti unutar jedne vrste', odlučan je Lauc. 'Možemo govoriti o geografskim varijacijama, kao i populacijskim, ali ne možemo i ne smijemo dijeliti ljude na rase. To je potpuno neznanstveno i trebalo bi biti društveno neprihvatljivo.'