Zanimljive crtice o neandertalcima: Ovako su prehranjivali tisuće ljudi u grupama

Autori studije su istraživali kosti ove vrste slonova, latinskog imena Palaeoloxodon antiquus, stare oko 125 tisuća godina, a otkrivene prije nekoliko desetljeća na dva nalazišta u Njemačkoj, u Gröbernu i Taubachu. Na tim kostima otkrili su rezove napravljene kamenim alatom kakav su za rezanje koristili neandertalci. Iz toga su zaključili da su oni lovili slonove, i potom im 'tranširali' meso. I to velike količine mesa, mnogo veće od onih za koje se znalo dosad.

Prvi dokazi da su neandertalci lovili ove slonove, najveće kopnene sisavce pleistocena, pronašao je isti tim prije dvije godine tijekom analize kostiju nađenih u Neumark-Nordu, u nekadašnjem rudniku lignita.

'Rezultat najnovijih istraživanja kostiju iz Gröberna i Taubacha sada pokazuju da lov neandertalaca na slonove nije bio izolirani fenomen, nego je morao biti njihova puno redovitija aktivnost', objavila je suautorica studije i profesorica prahistorijske i protohistorijske arheologije Sabine Gaudzinski-Windheuser.

O kakvim se količinama mesa radilo, govori da je jedan primjerak ove izumrle vrste slonova mogao biti dovoljan za pokrivanje dnevne količine kalorija čak 2500 neandertalaca. Ti su sisavci živjeli u Europi i zapadnoj Aziji sve do prije sto tisuća godina. Bili su visoki do četiri metra, i teški do 13 tona, što je značajno veće od današnjih azijskih i afričkih slonova, bili su veći čak i od srodnika, također izumrlih vunastih mamuta.