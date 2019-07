Riješite se brige za privatnost i izbrišite povijest vaših pretraga na Facebooku

Zuckerbergova društvena mreža prati svaki vaš digitalni korak, uključujući i pretrage, no postoji način kako ih možete izbrisati

Kako obrisati povijest pretrage na računalu?

Kada posjetite Facebook putem web preglednika na računalu, odite na svoju profilnu stranicu i kliknite pregled aktivnosti, odnosno View your Activity smješten na desnoj strani ekrana.

U izborniku na lijnevoj strani, odnosno ispod stavki Photos and Videos, Likes and Reactions i Comments kliknite na More i nakon toga Kliknite na Search history, odnosno povijest pretraživanja. Tamo ćete vidjeti kronološki niz svega što ste pretraživali na Facebooku. Možete brisati svaku pretragu klikom na tipku Edit koja se nalazi pokraj stavke i klikom na Delete.

Također si možete skratiti muke tako da cijelu povijest pretrage izbrišete klikom na tipku Clear Searches.