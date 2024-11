Rekordne brojke: Sony je prodao 65 milijuna PlayStationa 5

Iako je krajem prošle godine došlo do povećanja cijena na PlayStation Networku, mjesečni broj aktivnih korisnika ostao je stabilan na razini od 116 milijuna. Zahvaljujući ovim rezultatima prihodi su porasli za 9 posto, dok je operativna dobit skočila za čak 73 posto, dosegnuvši 445,1 milijardu jena (2,72 milijardi eura). Sony je optimističan za ostatak godine, osobito s novim, skupljim modelom konzole koji bi trebao dodatno pojačati prihode tijekom blagdanske sezone.

Veliki dio Sonyjeve priče o uspjehu dolazi od popularnih igara. Akcijski RPG Black Myth: Wukong dominirao je tržištem s 20 milijuna prodanih primjeraka samo u drugom kvartalu (uključujući i PC verziju). Druga visoko prodavana igra bila je ekskluziva Astro Bot, što pokazuje koliko hit igre mogu utjecati na rast prodaje.

Sonyju preostaju još dva kvartala do kraja fiskalne godine koja završava 31. ožujka 2025. U prva tri mjeseca iduće godine očekuju se naslovi poput Assassin’s Creed Shadow i Monster Hunter Wilds, oba planirana za veljaču 2025. No, fiskalna godina 2025., koja počinje u travnju, mogla bi biti iznimno uspješna zahvaljujući dugoočekivanim naslovima kao što su Ghost of Yotei, Death Stranding 2, DOOM: The Dark Ages i Grand Theft Auto VI koji bi trebali izaći kasnije tijekom godine, piše Engadget.