Mislite da se igrati može samo uz pomoć strojeva? Uronite s nama u svijet društvenih igara

No industrija i tržište board gameova zanimljiviji su i produktivniji nego ikad. Ovaj vid zabave izgubio je na popularnosti sredinom osamdesetih godina prošlog stoljeća komercijalizacijom televizije i showbiz industrije, a onda i širenjem osobnih računala i, naravno, videoigara. Danas je to industrija vrijedna oko 15 milijardi dolara te iz godine u godinu bilježi rast u dvoznamenkastim postocima.

Ogroman rast tržišta

Osim toga, ova industrija jedna je od rijetkih koje su profitirale u pandemiji koronavirusa. Zatočene u stanove i kuće, obitelji su počele s polica skidati prašnjave stare igre, a onda i online naručivati nove. Kad je pandemija prošla, nastavili su s tom praksom te onda u nju počeli uključivati susjede i prijatelje.

Predviđa se da će ova industrija do 2032. godine vrijediti oko 32 milijarde dolara, što nije ni blizu brojki koje ostvaruje industrija videoigara (455 milijardi dolara), ali to joj nije ni cilj. Dapače, najveća pobjeda društvenih igara je to što barem malo odmiče ljude od ekrana, za koje smo, htjeli mi to ili ne, vezani svakog dana.

Prema zadnjim istraživanjima, svaki stanovnik ovog planeta dnevno ispred nekakvog ekrana provede čak šest sati i 35 minuta. Odbijemo li prosječnih sedam sati sna, svi mi u budnom stanju oko 30 posto vremena provodimo s očima uperenima u ekran, bilo da je riječ o poslu, bilo ubijanju vremena. Kad bismo se detaljnije bavili demografijom, došli bismo do zastrašujućih podataka, kao što je onaj da djeca od 11 do 14 godina u SAD-u dnevno na ekrane potroše devet sati, ali to je tema za neku drugu priču.

Odlična zabava za društvo

Ono u čemu su moderne društvene igre uspjele jest natjerati ljude da se sastaju oči u oči, ne komuniciraju samo preko raznih chat klijenata, dobro se zabave i da se, kao što im ime kaže - druže. Sjetite se samo koliko se dana, tjedana ili mjeseci dogovarate s nekim da se nađete na kavi ili pivu pa se nikad ne dogovorite.

Za to vrijeme besciljno skrolate po mrežama, zamarate se nebitnim informacijama i konzumirate ogromnu količinu uglavnom loših vijesti, a mogli ste se kvalitetno družiti ili, još bolje, dobro se zabaviti.