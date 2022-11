Razmišljate o novom poslu u IT-ju? Evo što se ovog tjedna nudi na domaćem tržištu rada

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled poslova iz IT sektora

Tvrtka Adnet uspješno posluje preko 25 godina u području razvoja programskih sustava u području energetike. Kako bi osnažili svoj postojeći tim, trenutno zapošljavaju na radnom mjestu: Programer informacijskih sustava (m/ž) . Prednost imaju kandidati koji imaju iskustva u radu s nekom od sljedećih tehnologija: C#, SQL, React i TypeScript. Nude priliku za osobni i profesionalni rast i razvoj, mogućnost povremenog rada od kuće te odlične kolege i radnu atmosferu. Javi im se do 13. prosinca.

Ekonerg – institut za energetiku i zaštitu okoliša traži nove članove razvojnog IT tima i zapošljava Java razvojne inženjere (m/ž) za rad na razvoju informacijskih sustava na području zaštite okoliša i energetike te implementaciji novih funkcionalnosti u postojećim sustavima. Nude ti profesionalni i osobni razvoj, rad u manjim timovima uz fleksibilno radno vrijeme, stručne edukacije, konferencije i certificiranje te stalan posao. Javi im se do 5. prosinca.

Jedno od vodećih osiguravajućih društava u regiji, UNIQA, zapošljava na radnom mjestu: IT auditor (m/ž). Savršen/a kandidat/kinja posjeduje iskustvo IT revizije u financijskoj industriji, ima dobre komunikacijske vještine i spreman/spremna je na obrazovanje i usavršavanje. Prepoznaješ se u tom opisu i želiš svoju karijeru nastaviti razvijati u okruženju koje cijeni raznolikost i nudi različite prilike? Javi im se do 3. prosinca.



Predanost poslu, dugogodišnje iskustvo, konstantan razvoj, unapređenje svih procesa poslovanja i razvoj inovativnih tehnoloških rješenja čine tvrtku Weber Escal tržišnim liderom u distribuciji neadresiranih promotivnih materijala. Trenutno tragaju za Voditeljem IT odjela (m/ž), a novim kolegama nude korištenje službenog vozila, mogućnost školovanja i stjecanja certifikata iz relevantnih područja te mogućnost hibridnog rada.