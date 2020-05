'Kuhinjski element' naziv je novog YouTube serijala kojeg su zajedno osmislili fizičar Saša Ceci, diplomantica kemije Martina Manenica, te kemičarka Vida Strasser. U svojoj su kuhinji već spojili nespojivo - kokice i ugljik te nesparene čarape i kvantnu fiziku.

''Na ideju smo došli spontano. Željeli smo pokazati kako se s minimalnim tehničkim uvjetima, s opremom koju skoro svatko ima kod kuće, može proizvesti zanimljiv popularno-znanstveni i vjerujem edukativni sadržaj za sve uzraste,'' objašnjava dr. sc. Vida Strasser, znanstvenica u Laboratoriju za biokoloide i površinsku kemiju Zavoda za fizičku kemiju IRB-a, koja se za potrebe ovog projekta uhvatila u koštac s montažom i animacijama.

Uz popularne teme iz znanosti i školskog gradiva, teme će obuhvatiti i razotkrivanje nekih lažnih vijesti i mitova koji su danas sve prisutniji u virtualnom i medijskom prostoru. Na njihovom znanstvenom meniju naći će se tako brojne aktualne teme poput 5G tehnologije, zračenja mobitela ili koronavirusa.

'Moramo osmisliti cijelu stvar od početka do kraja i sami se snimiti. Nismo to nikada radili pa je to i nama vrlo neobično iskustvo, ali se nadamo da će gledateljima biti zanimljivo, i da će uživati učeći i zabavljajući se sa nama', objašnjava Saša Ceci.

Ovaj fantastični trio do sada je zakuhao već tri nastavka u kojima su gledateljima otkrili zašto je ugljik izrazito važan, kako izgleda atom, te koja je to molekula koja život znači. U pilot epizodi 'Kuhinjskog elementa' tako gledamo Sašu Cecija kako demonstrira vještinu sagorijevanja kokica u mikrovalnoj dok uz pomoć Martine otkrivamo zašto je baš ugljik izrazito važan element.

U drugoj pak epizodi našu pažnju plijeni Martina koja sparuje čarape, a Saša pomoću gitare pokušava dočarati kako je kvantna fizika omogućila sparivanje elektrona i postojanje atoma. Sasvim slučajno, odabrao je baš atom ugljika. Srećom je Vida sve to popratila animacijama, pa će sve ipak na kraju biti jasno. Osim gdje je točno 'odtunelirala' jedna Martinina nesparena čarapa.