Prvi ljudi kod Mjeseca u posljednjih 50 godina: NASA planira misiju za veljaču

NASA se nada da će već u veljači poslati astronaute na desetodnevno putovanje oko Mjeseca. Bila bi to prva misija na Mjesec s ljudskom posadom u posljednjih 50 godina

Američka svemirska agencija NASA prethodno se obvezala lansirati misiju najkasnije do kraja travnja, a sada se nadaju misiju poslati ranije i ubrzati je, piše BBC. Prošlo je 50 godina otkako je neka zemlja letjela na Mjesec s ljudskom posadom. NASA će za deset dana poslati četiri astronauta tamo i natrag kako bi testirali sustave. Misija Artemis II je drugo lansiranje programa Artemis, čiji je cilj slijetanje astronauta i na kraju uspostavljanje dugoročne prisutnosti na površini Mjeseca.

Lakiesha Hawkins, vršiteljica dužnosti zamjenice pomoćnika administratora NASA-e, rekla je da će to biti važan trenutak u ljudskom istraživanju svemira. 'Zajedno imamo mjesto u prvom redu povijesti', rekla je na konferenciji za novinare. 'Trenutak za lansiranje mogao bi se otvoriti već petog veljače, ali želimo naglasiti da nam je sigurnost glavni prioritet.' Direktor lansiranja Artemisa, Charlie Blackwell-Thompson, objasnio je da je snažni raketni sustav izgrađen za prijevoz astronauta na Mjesec, Space Launch System (SLS), 'gotovo složen i spreman za lansiranje'. Preostalo je samo dovršiti kapsulu posade, nazvanu Orion, spojenu na SLS i obaviti zemaljska ispitivanja. Prva misija Artemis trajala je 25 dana, a u studenom 2022. lansirana je bespilotna svemirska letjelica. Svjedočili smo kako svemirska letjelica putuje oko Mjeseca i ponovno ulazi u Zemljinu atmosferu. Misija je bila iznimno uspješna, iako je bilo problema s toplinskim štitom dok se letjelica ponovno vraćala u Zemljinu atmosferu. Ti su problemi kasnije riješeni. Lansiranjem Artemisa II četiri astronauta će krenuti na desetodnevno putovanje na Mjesec i natrag na Zemlju. Astronauti, Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch iz NASA-e te Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije, neće sletjeti na Mjesec, iako će biti prva posada koja je putovala izvan niske Zemljine orbite od Apolla 17 1972. godine.