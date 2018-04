Zagrebačka IT tvrtka u nesvakidašnjem oglasu traži nesigurne i skromne kandidate za posao

Domaća IT tvrtka Five traži zaposlenike koji neće biti bahati i 'puni sebe' te su do sada odbili sve takve kandidate. Svoj su oglas odlučili podijeliti preko Facebooka, a napisali su i nekoliko primjera odgovora koje bi savršen kandidat trebao reći

Neobičan oglas za posao jučer je osvanuo na Facebooku. Domaćoj IT tvrtki Five dosta je osoba koje su 'pune sebe i vrlo sigurne u odluke koje donose'. Trenutno traže Product designera te su pozvali sve s dozom nesigurnosti da im se jave preko poruke.

Five je agencija koja se bavi dizajnom i razvojem mobilnih i web proizvoda. Imaju preko 140 stalno zaposlenih profesionalaca u uredima u Zagrebu, Osijeku, New Yorku, a odnedavno i u Splitu, a 100 posto svojih prihoda ostvaruju na tržištima SAD-a. Kakve kandidate zaista traže, pogledajte sami u objavi suosnivača Viktora Marohnića. 'Zapošljavamo nesigurne! Nije šala, nego oglas za posao :). Naime, u zadnje vrijeme intervjuiramo jako puno ljudi za neke bitne pozicije u firmi tipa Senior UX Designera ili Product Managera i primjetili smo da kad nam dodje osoba koja je jako puna sebe i vrlo sigurna u odluke koje donosi na svom poslu da nam je to manje više svima postao “red flag” i uglavnom se brzo ohladimo od takvog kandidata. Sto to onda znači pitamo se? Da li tražimo ljude koji su “nesigurni”, ne znaju što rade, nemaju samopouzdanja itd? Shvatili smo da je zapravo to baš tako. Tražimo ljude koji nisu sigurni u svoje odluke, preispituju stalno svoje znanje, ne misle da znaju baš sve. To je kultura FIVE-a po kojoj već godinama odgajamo naše zaposlenike. Želimo da budu skomni, nikad bahati, da budu svjesni da naši klijenti znaju puno, puno više o svom poslu i svojoj domeni nego mi, te da uvijek moramo jako puno učiti ako želimo razumjeti njihove probleme i motivacije.

Tako da ako bi tvoji odgovori na recimo ovakva i slična pitanja dolje bila na tom tragu, možda si pravi čovjek za FIVE. Koje je trenutno najbolje craft pivo? -> Zar stvarno mora baš jedno biti najbolje, svi rade fora stvari, ne usuđujem se tako nesto izgovoriti Da li je XYZ najperspektivniji hrvatski startup? -> Vrlo je teško, zapravo nemoguće, iz medija shvatiti koji je njihov poslovni model i koja im je strategija tako da zapravo kad se sve skupa zbroji znam jako malo o njima.