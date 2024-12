Prva južnokorejska nobelovka progovara o krhkosti života i pretrpljenim traumama

Romani 'Vegetarijanka' i 'Ljudska djela'

U romanu 'Vegetarijanka' pratimo Yeong-hye iz motrišta njezinih muža, šogora i sestre. Odluka o prestanku konzumacije mesa, čini se, okidač je neobičnog ponašanja same protagonistice. No nasilje koje potom nad njom vrše otac, muž, šogor, a zatim i liječnici dovode je do gotovo vegetativnog stanja. Han vješto rabi šutnju glavnih likova kao stilski minus-postupak kojim otvara prostor za upisivanje slojeva značenja.

Poglavlja u romanu 'Ljudska djela' svojevrsne su zasebne priče o različitim likovima u specifičnom povijesnom kontekstu, odnosno vremenu velikih studentskih prosvjeda u Gwangjuu 1980. godine. Iako, posebice nakon romana 'Vegetarijanka', začuđuje odabir historiografske metafikcije, navedeni okvir zbivanja pruža mogućnost refleksije ne samo nad historiografijom, nego i nad transformacijom sjećanja unutar specifične kolektivne svijesti. Opisi naslaganih tjelesa poginulih prosvjednika (Sutradan ujutro s dvjema si ženama iznio nekoliko najraspadnutijih tijela u dvorište iza zgrade. Novih leševa stizalo je toliko mnogo da za njih unutra više nije bilo mjesta.) s ciljem su prikaza brutalnosti državnog aparata. Pomnim leksičkim odabirima (leš, mrtvac, tijelo, mrtva osoba), a potom i fragmentacijom same naracije, čitatelj zadobiva brojne perspektive o spomenutom dijelu korejske povijesti.