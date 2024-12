Svjedočanstvima preživjelih iz Hirošime i Nagasakija do svijeta bez nuklearnog oružja

Šestog kolovoza 1945. godine u ranojutarnjim satima s otoka Tiniana, iz skupine Marijanskih otoka, uzlijeće Enola Gay, ratni zrakoplov tipa B-29 s krajnjim ciljem bacanja atomske bombe kodnog imena Little Boy na Hiroshimu. Uz Enolu Gay, tog jutra poletjela su još dva bombardera, pomalo ironično nazvani The Great Artiste i Necessary Evil, od kojih je prvi nosio instrumente, a drugi bio zadužen za fotodokumentiranje.