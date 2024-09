Stiže Magic Eraser za iPhone, evo kako ga možete upogoniti

Google već ima sličnu značajku Magic Eraser, dostupnu za Google Photos na operativnim sustavima Android i iOS. Ali, većina korisnika iOS-a nema Google Photos, tako da će Clean Up vjerojatno biti prvi alat te vrste kojeg će vlasnici iPhonea sami isprobati.

Iako ne možete isprobati Clean Up i druge značajke iz paketa Apple Intelligence u najnovijem javno dostupnom izdanju iOS-a, do nje je moguće doći ako ste spremni malo riskirati.

Apple ju je, naime, uključio u treće beta izdanje za razvojne programere za iOS 18.1, nadolazeću nadogradnju softvera koje će uvesti Apple Intelligence na kompatibilne modele iPhonea (trenutno su to samo iPhone 15 Pro i Pro Max).

Prijavite li svoj kompatibilni iPhone prijavite u najnoviju beta verziju za razvojne programere za iOS 18.1, moći ćete ga isprobati.

Naravno, imajte pritom na umu kako je pokretanje bilo kojeg beta softvera na vašem uređaju je rizično jer je u pitanju program koji je još u fazi testiranja.

Mogu postojati bugovi ili drugi problemi koji još nisu otkriveni i uklonjeni, a koji bi mogli utjecati na vaš uređaj i njegove podatke. Odlučite li se koristiti bilo koje beta izdanje, činite to na vlastitu odgovornost.

Kako upogoniti značajku Clean Up

Nakon što pokrenete najnoviju beta verziju iOS-a 18.1 za razvojne programere na svom iPhoneu, odaberite sliku iz fotografija i pritisnite Edit.

Na donjoj alatnoj traci vidjet ćete novo dugme Clean Up. Kucnite ga.

Pojavit će se uputa Tap, brush or circle what you want to remove. Dakle, možete kucnuti, zaokružiti ili prijeći prstom preko onog što želite ukloniti, piše Life Hacker.