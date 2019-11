Proslavite desetu godišnjicu izlaska Angry Birdsa uz stroj za iskaljivanje bijesa

Bizarna sprava samo je jedan od šašavih izuma koje je Rovio predstavio u sklopu svoje #bringtheanger kampanje

'Naš Venting Machine (vending znači prodaja, dok venting znači iskaljivanje ili istresanje) prihvaća bijes kao sredstvo plaćanja - bio to udarac, vika ili trešnja. Rovio će stroj montirati na Times Squareu u New Yorku gdje će 21. studenog biti dostupan od podneva do 20 sati' piše u službenoj izjavi.

Prolaznicima će adekvatnu metodu plaćanja demonstirati nitko drugi nego zvijezda WWE-a The Big Show. Rovio će na kraju kampanje donirati 100 tisuća dolara UNICEF-ovom Fondu za obrazovanje u izvanrednom stanju koji nastoji omogućiti obrazovanje djeci u ratnim zonama diljem svijeta. Sve što trebate napraviti je igrati njihovu mobilnu videoigru koju možete skinuti besplatno.