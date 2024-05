Programeri su i dalje traženi, ali su kriteriji stroži: 'Tajna nije u velikoj plaći'

U toj eri masovnog IT zapošljavanja, te 2019. organizirana je i prva konferencija .debug. U zagrebačkom Algebra Labu okupilo se 2019. godine 900 developera, uz 67 predavača i panelista, 52 predavanja i 22 tech kompanije. Od tada je .debug postao najveći IT događaj u regiji, a ovogodišnje izdanje, koje će se održati 6. i 7. lipnja, bit će najveće dosad.

'Narasli smo do maksimalnih razmjera koje konferencijski kapaciteti u našoj zemlji mogu ponuditi, što se poklopilo i sa zaustavljanjem tog strmog rasta IT industrije, pa tako ove godine .debug raste isključivo 'u širinu', dodavanjem još jednog stagea posvećenog dizajnu u razvoju softvera. Za sada smo s time zadovoljni, jer niti ne želimo od .debuga raditi programerski 'vašar' općeg tipa, sa stotinama sponzora i desecima tisuća sudionika, već konferenciju na koju dolazi samo krema među IT poslodavcima i samo ponajbolji developeri, svih senioriteta', istaknuo je Petric.

Na ovogodišnjem .debugu će se tijekom dva dana održati ukupno 100 predavanja, sa 120 predavača i čelnika domaćih tehnoloških tvrtki, poput Nikole Dujmovića (Span), Hrvoja Ćosića (Aircash), Martina Morave (Devot), Feđe Ivanšića (Barrage), Hrvoja Šegudovića (Infigo IS), Hrvoja Gorajščana (Q), Srđana Kovačevića (Orqa) i drugih.