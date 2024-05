U lažnoj internetskoj prodaji oštećen za 35 tisuća eura

Oštećeni 46-godišnjak je u subotu putem interneta dobio ponudu nepoznatog počinitelja za posredovanje u internetskoj prodaji te je po njegovim uputama napravio profil, nakon čega je lažno navođen da posreduje u prodaji raznih neprehrambenih proizvoda.

Temeljem toga je uplaćivao jamčevinu u visini vrijednosti prodajnog artikla, a provizija mu je trebala biti uplaćena naknadno. No, proviziju do danas nije dobio iako je do 16. svibnja putem svog računa uplatio 35 tisuća eura, izvijestila je policija.