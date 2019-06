Problemi s računalnim mišem? Evo kako možete to riješiti

Ako ste se navikli raditi s računalnim mišem problemi u radu s tim uređajem mogu se vrlo brzo pretvoriti u noćnu moru. Pogledajte kako riješiti neke od najčešćih problema

Preuzmite ovo izdanje softvera Xbox Wireless Adaptor for Windows i otpakirajte ga na lokaciju do koje možete lako doći. Vratite se u Device Manager na popis gdje je XINPUT. Kliknite desnom tipkom miša i odaberite Update Driver Software.

Potom odaberite Browse my computer for driver software i zatim Let me pick from a list of device drivers on my computer. Na idućem zaslonu odaberite Have Disk. To će vam omogućiti pregled sustava u potrazi za odgovarajućim driverom.

Pronađite datoteke koje ste raspakirali koristeći dugme Browse. Odaberite xinputhid pa Open i zatim OK. Sad se vratite na zaslon s izborom drivera, gdje bi se trebao pojaviti novi XINPUT driver. Odaberite Next i ponovno pokrenite računalo.

Ako ni to ne pomogne, pronađite nadogradnje KB3140743 i KB3140768, deinstalirajte ih i čekajte dok ne dođe nova runda nadogradnji.

Što ako se touchpad smrzava?

U tražilicu izbornika Start upišite Mouse. Odaberite Change your mouse settings. Isto ćete postići ako koristite Cortanu.

Pri dnu izbornika Mouse & touchpad je opcija Additional mouse options. Odaberite tab ClickPad pa Settings i zatim Advanced. Vratite Filter Activation Time na 0 Seconds i kliknite OK.

Što ako je miš prebrz ili se čudno kreće?

Isključite ubrzanje miša i ponovno ga uključite, tako što ćete otvoriti Control Panel, pa Hardware & Sound i zatim Mouse. Odaberite tab Pointer Options. Odznačite kućicu uz Enhance pointer precision. Odaberite Apply, pa OK.

Ako to nije pomoglo, isprobajte MarkC Mouse Fix. Riječ je o datoteci u registru Windowsa koja uklanja ubrzanje kursora miša kako ga je postavio sustav i namješta kako vama više odgovara.

Preuzmite MarkC Mouse Fix i raspakirajte ga. U tražilicu izbornika Start utipkajte Display i pod Display Settings pogledajte koliko DPI-ja vaš zaslon ima. Ako je klizna sklopka u potpunosti na lijevoj strani, DPI je sto posto. Ako je na sredini ili više na desno, to je znak kako je na drugoj skali.

Kliknite na sklopku kako bi pokrenuli alat koji će prikazati trenutni DPI. Zapamtite tu brojku.

Vratite se u mapu u koju ste raspakirali MarkC Mouse Fix, otkrijte svoje izdanje Windowsa i otvorite mapu. Odaberite registarsku datoteku koja nosi isti broj kao i vaš DPI. Na upite odgovorite s Yes ili OK. Ponovno pokrenite računalo.

Što ako problem stvaraju Nvidijini driveri?

Moguće je kako imate problema sa zastarjelim Nvidijinim driverima. Otvorite stranicu na kojoj Nvidia drži najnoviija izdanja svojih drivera, odaberite proizvod koji imate u vlasništvu pa Start Search. U rezultatima bi se trebali pojaviti najnoviji driveri za vašu grafičku karticu. Preuzmite i instalirajte ih.