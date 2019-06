S ovim aplikacijama možete provjeriti tko je pokušao otključati vaš telefon

Provjerite je li netko dirao vaš telefon bez vašeg znanja uz pomoć ovih aplikacija za Android

Kako biste počeli koristiti Lockwatch, otvorite aplikaciju i aktivirajte opciju za slanje email poruke u slučaju pokušaja krađe. U privitku maila dobit ćete fotografiju počinitelja i to samo ako je pokušao u telefon provaliti prethodno definirani broj puta. Drugim riječima, moguće je staviti dovoljno ponavljanja da sami sebi ne krenete slati email poruke nakon što jednom pogrešno upišete lozinku. Program je također dovoljno pametan da ne šalje email ukoliko se ispravna lozinka upiše deset sekundi nakon pogrešne. Ako platite 4 dolara, dobit ćete obavjest ako netko odluči vaditi vašu SIM karticu ili kada odluči ugasiti uređaj.

Sve aplikacije koje ćemo navesti ne mogu provjeriti je li netko pokušao otključati telefon otiskom prsta. One, uz vašu administrativnu dozvolu, mogu registrirati pogrešno upisanu lozinku, pin ili uzorak.

Third Eye

Third Eye radi sličnu stvar kao i Lockwatch, samo dostavlja slike lopuže na vaš telefon umjesto na email. Za razliku od Lockwatcha, Third Eye će vam poslati fotografiju čak i ako osoba otključa mobitel deset sekundi nakon upisa neispravne lozinke. Izbornici u Third Eyeu su više-manje isti kao u Lockwatchu, s time da sama aplikacija pruža niz dodatnih informacija poput vremena zadnjeg otključavanja, kao i listu u kojoj možete provjeriti kada je vaš telefon otključavan kroz proteklih nekoliko dana.

U postavkama programa moguće je birati mjesto spremanja snimljenih fotografija, kao i skrivanja dotične lokacije. Za kraj vodite računa da je aplikacija natrpana reklamama.

Third Eye možete skinuti ovdje.