Primamljiva primanja, klizno radno vrijeme... Pogledajte kakvi se IT poslovi nude ovaj tjedan

U suradnji s portalom MojPosao donosimo pregled ovotjednih oglasa

Želiš li raditi na jednom od najvećih transakcijskih sustava u ovom dijelu Europe? Slažeš se da svaka dodatna i nepotrebna milisekunda u svijetu traje predugo? Voliš tehnološke izazove? Imamo rješenje! Supersport, vodeća i najveća online platforma za igre na sreću u Hrvatskoj, zapošljava na više pozicija: Projekt manager (m/ž), Sistem administrator (m/ž), Frontend developer (m/ž) i Backend developer (m/ž). Nude ti primamljiva primanja, fleksibilno radno vrijeme, mogućnost napredovanja i mogućnost rada na daljinu. Oglasi ostaju aktivni do 30. travnja.

Ericsson Nikola Tesla Grupa okuplja preko 3200 stručnjaka na STEM području, a tvrtka zahvaljujući više od 70 godina iskustva i stalnim radom na novim tehnologijama klijentima nudi savršeni spoj novog znanja i iskustva. Pored toga, trenutno 'nude' i oglas za 5G Software developer (m/ž), u okviru kojeg traže nove kolege koji će dizajnirati i implementirati rješenja koristeći c, c ++, git, gerrit, pokretati testove korištenjem gMock-a i Erlang-a te rukovati povratnim informacijama kupaca i ispravljati greške. Javi im se do 12. svibnja.

Atos je globalni lider u području digitalne transformacije sa 110.000 zaposlenika i godišnjim prihodom većim od 11 milijardi eura. Zbog razvoja poslovanja i novih projekata traže osobu za radno mjesto: Konzultant za dana management rješenja (m/ž). Nude rad na najsuvremenijim tehnologijama i velikim projektima, klizno radno vrijeme, kontinuiranu edukaciju i certifikaciju te sustav nagrađivanja inovativnosti i proaktivnosti. Na oglas se možeš prijaviti do 8. svibnja.

Signumšped je tvrtka koja se već 30 godina uspješno bavi špedicijom, logistikom i carinjenjem. Tvrtka je u potrazi za odgovornom, stručnom, kreativnom i zainteresiranom osobom koja bi radila zahvate na serverskoj strani, bazama podataka i “peglala” njihovu web stranicu. Drugim riječima, tragaju za Frontend i web developerom/dizajnerom (m/ž). Idealan kandidat(kinja) ima najmanje 1 godinu iskustva u razvoju web aplikacija, dobro poznaje rad sa SQL bazama podataka, i dobro su joj/mu poznati principi agilnog pristupa razvoju softvera, a rok za prijavu na oglas ističe 21. travnja.