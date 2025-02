'Prilika za znanstvenike u Hrvatskoj ima, ali nakon doktorata situacija postaje složenija'

Danas, 11. veljače, obilježavamo Međunarodni dan žena i djevojaka u znanosti, a Hrvatska se doista može pohvaliti uspješnim i perspektivnim znanstvenicama. Jedna od njih je 28-godišnja astrofizičarka Ana Erceg. Svoj istraživački rad posvetila je aspektima međuzvjezdane tvari i galaktičkog magnetizma, a kroz rad na međunarodnim projektima i trenutno najvećem radioteleskopu na svijetu, LOFAR-u, pomiče granice našeg razumijevanja svemira

Diplomski studij istraživačkog smjera fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 2019. godine obranom rada iz astrofizike, a izradila ga je na Institutu Ruđer Bošković. Donedavno je bila zaposlena u tom institutu, a nedavno je završila doktorski studij na Radboud Universityju u Nizozemskoj. Bila je i jedna od dobitnica priznanja Nacionalnog programa L’Oréal-UNESCO Za žene u znanosti. Tijekom doktorata završila je četiri specijalizirane škole za obradu i analizu podataka s radioteleskopa, a prezentirala ih je na više od 15 međunarodnih konferencija. Sudjelovala je u objavi ukupno devet znanstvenih članaka, od toga osam u Q1 časopisu Astronomy & Astrophysics, a tri od njih su prvoautorska. Dobitnica je dviju nagrada za svoj znanstveni rad: jednu je osvojila za najbolju održanu prezentaciju na manifestaciji Young Scientist Festival 2023., a drugu na natječaju HRZZ-a za najbolju znanstvenu fotografiju 2021. godine. Osim toga, članica je Hrvatskog astronomskog društva, a od 2020. godine sudjeluje u provedbi Natjecanja iz astronomije u organizaciji AZOO-a. Što je najviše zanima i veseli u proučavanju svemira, čime se sve bavi, do kakvih je otkrića dosad došla, koji su joj pritom bili najveći izazovi, ali i kakve su prilike za znanstvenike u Hrvatskoj, neke su od tema o kojima smo razgovarali s Anom Erceg.

Kada su vas počeli zanimati astrofizika i tajne svemira? Što točno proučavate i što vas pritom najviše veseli? Kad sam bila mala, voljela sam čitati i slušati o svim stvarima koje znamo o svemiru, ali tek sam na faksu shvatila da postoji puno više toga o svemiru što ne znamo, i to je ono što me poguralo u smjeru astrofizike. Postalo mi je puno jasnije koliko je svemir kompleksan i koliko smo ograničeni u načinima na koje ga možemo proučavati. Uvjeti u svemiru toliko su ekstremni da ih na Zemlji uglavnom ne možemo reproducirati. To znači da ne možemo raditi gotovo nikakve eksperimente kojima bismo objasnili astrofizičke fenomene, kao što je to uobičajeno u drugim granama znanosti. U istraživanju svemira možemo se osloniti samo na promatranja. To čini cijelu zagonetku znatno kompleksnijom, ali istovremeno jako zabavnom. Bavim se proučavanjem naše galaksije pomoću promatranja napravljenih radioteleskopom LOFAR. Proučavam međuzvjezdanu tvar, odnosno plin i prašinu koji se nalaze u prostoru između zvijezda i njihovo međudjelovanje s galaktičkim magnetskim poljem. 'Faradayeva tomografija međuzvjezdane tvari na sjevernom nebu' naziv je vaše disertacije. Možete li nam potanko i laički objasniti o čemu se radi i zašto se izabrali upravo ovu temu? Faradayeva tomografija naziv je metode koja nam omogućava raslojiti međuzvjezdanu tvar prema nekim svojstvima, kao što su gustoća plina i jakost magnetskog polja. Kada primijenimo Faradayevu tomografiju na promatranja radioteleskopa LOFAR, možemo proučavati raspodjelu izrazito rijetke međuzvjezdane tvari koja se nalazi u blizini Sunčeva sustava. Upravo je razumijevanje LOFAR-ovih promatranja bio glavni cilj moje disertacije. LOFAR je prvi radioteleskop kojim je promatranje cijelog sjevernog neba na vrlo niskim radiofrekvencija postalo moguće. U samim počecima nitko nije znao što točno očekivati od LOFAR-ovih promatranja, čak se očekivalo da uopće neće biti moguće vidjeti međuzvjezdanu tvar. Kada smo počeli obrađivati prve podatke, primijetili smo da su zapravo prepuni informacija kojima do sada nismo imali pristup i to je potaknulo ovo istraživanje. Temu nisam odabrala sama, već se ona razvila kao posljedica dugogodišnje suradnje mog mentora, dr. Vibora Jelića, s LOFAR-om.

Koje su prednosti i izazovi rada s takvom tehnologijom? Jedan od velikih problema je utjecaj radiostanica jer emitiraju signale na istim frekvencijama što ih pokušavamo opažati, a to dovodi do gubitka dijela podataka i smanjenja kvalitete konačnih slika. Velik izazov također predstavlja Zemljina ionosfera jer na radiosignal utječe slično kao međuzvjezdana tvar. Signal iz ionosfere miješa se sa signalom iz naše galaksije, a ako ih ne uspijemo pravilno razdvojiti, postoji rizik da potpuno izgubimo galaktički signal. Zbog toga je jedan od ključnih koraka u početnoj kalibraciji podataka s LOFAR-a bio razvoj metodologije za učinkovito uklanjanje signala iz ionosfere. Vaša otkrića pokazala su da rijedak ionizirani plin u blizini Sunčevog sustava emitira dragocjene informacije. Kakav je bio osjećaj kad ste došli do tih spoznaja i što su one značile za vaš projekt? Iz prethodnih istraživanja manjih vidnih polja na nebu već smo naslućivali da bismo mogli vidjeti barem nešto ioniziranog plina, ali nismo znali koliko, niti kakve će nam strukture otkriti. Moj prvi zadatak bio je spojiti gotovo 500 malih vidnih polja u veliki mozaik koji pokriva gotovo trećinu sjevernog neba. Nakon otprilike šest mjeseci rada prva preliminarna verzija bila je gotova. Teško mi je opisati točne osjećaje kad smo prvi put vidjeli sliku neba kakvu nitko do sada još nije vidio, ali sjećam se da je to bio jedan od najuzbudljivijih trenutaka cijelog projekta. Rečenica koja odlično sumira moje misli u prvih nekoliko mjeseci istraživanja nepoznatog radijskog neba je: 'Ovo je jako kul, ali što je to?' Znali smo jako malo o tim podacima, a kako smo ih sve više analizirali, postavljali smo još više pitanja. Kroz projekt smo na neka uspjeli odgovoriti i znatno unaprijediti razumijevanje niskofrekventnog radijskog neba, ali mnogo toga još ostaje neotkriveno. Ovi podaci još će mnogo godina pomagati znanstvenicima da stvore potpunu sliku međuzvjezdane tvari u našoj galaksiji.

Kakve su po vama prilike za znanstvenike u Lijepoj Našoj? Koji su najveći izazovi, pogotovo za znanstvenice? Astrofizičara i astrofizičarki u Hrvatskoj nema toliko puno, ali radi se o kvalitetnim znanstvenicima koji su eksperti u svojim područjima i uz koje se zaista može raditi na raznim temama iz astrofizike na svjetskoj razini. Svakako bih rekla da ima prilika za rad u znanosti u Hrvatskoj, osobito na razini doktorata, no nakon toga situacija postaje složenija jer se od mladih znanstvenika, osobito u fizici, očekuje da provedu barem godinu dana na usavršavanju u inozemstvu. S jedne strane, cilj tog uvjeta je stjecanje međunarodnog iskustva i razmjena znanja, što podržavam, ali isto tako smatram da bi se dio toga mogao i trebao ostvariti već tijekom doktorata. Mišljenja sam da ključnu ulogu u tome ima mentor te bi trebao poticati doktorande na ranu međunarodnu suradnju, sudjelovanje na konferencijama i kraće istraživačke boravke izvan Hrvatske. Time bi se smanjio pritisak dugotrajnog odlaska nakon doktorata. S druge strane, taj uvjet može odbiti kvalitetne znanstvenike koji ne žele ili ne mogu napustiti Hrvatsku iz privatnih razloga. Možda se godina ili njih nekoliko ne čine dugima, ali treba imati na umu to da se nakon doktorata većina znanstvenika nalazi u fazi života u kojoj mnogi žele imati veću stabilnost, mogućnost planirati budućnost te biti blizu obitelji i prijatelja. Ovaj izazov pogađa i znanstvenike i znanstvenice, ali žene se često susreću s dodatnim pritiscima vezanima uz obitelj i dugoročno zapošljavanje. U znanosti i dalje postoji nesigurnost kada je riječ o trajnim radnim mjestima, a to može biti još izraženiji problem za znanstvenice koje planiraju obitelj. Odlazak u drugu državu, možda i na drugi kontinent, bez jasne budućnosti, zahtijeva hrabrost i veliku ljubav prema znanosti. Smatram da bi sustav trebao biti fleksibilniji i nuditi više mogućnosti za ostanak u Hrvatskoj, bez toliko velikih privatnih žrtvi, a uz zadržavanje međunarodne konkurentnosti.

Koji su bili ključni izazovi tijekom vašeg istraživanja i kako ste ih savladali? Izdvojila bih dva ključna izazova. Prvi je bio rad s ogromnim količinama podataka. Tu je jednostavno bilo potrebno da budem kreativna u pisanju kodova, optimizaciji algoritama i organizaciji podataka kako bih maksimalno iskoristila kapacitet superračunala što sam ga imala na raspolaganju. Drugi veliki izazov bio je vezan za sam znanstveni proces. Podaci pričaju svoju priču, a posao znanstvenika je otkriti koja je to priča i kako se ona uklapa u postojeće znanje. U početku doktorata bilo mi je poprilično teško jasno čuti što mi govore podaci, ali s vremenom mi je baš to postao najdraži dio znanstvenog posla. Ima nešto u onom trenutku u kojem se sve stvari počnu slagati i shvatiš da otkrivaš nešto novo.

Najljepše fotografije svemira, 2024. Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia







+21 Najljepše fotografije svemira, 2024. Izvor: Profimedia / Autor: - / INSTAR Images / Profimedia

Čime ste se sve bavili u dosadašnjim znanstvenim radovima? Na što ste najponosniji u svojoj karijeri? Svi moji dosadašnji radovi bili su fokusirani na podatke s raznih radioteleskopa. Kao prva autorica izbacila sam seriju članaka vezanih za Faradayeveu tomografiju LOFAR-ovih podataka, a sudjelovala sam i u izradi drugih radova na sličnu temu u suradnji s mentorom i drugim članovima radio grupe na IRB-u. Osim toga, radila sam na interpretaciji podataka s drugih radioteleskopa kao dio konzorcija GMIMS, iz čega je proizašao i projekt na kojem trenutno radim. Teško mi je izdvojiti jednu stvar koju sam napravila, a da sam na nju posebno ponosna jer se cijeli doktorat sastojao od mnogo malih koraka koji na kraju tvore veliku smislenu cjelinu. Rekla bih da sam najponosnija na to kako sam se nosila s izazovima, prilagođavala novim temama i snalazila u različitim okolnostima. Kroz taj proces razvila sam se u profesionalnom smislu i postala vrijedan član ne samo naše istraživačke grupe na IRB-u, već i međunarodne zajednice koja se bavi galaktičkim magnetizmom.

Anina poruka svima koje zanima znanost: 'Savjetovala bih svima da slijede ono što ih zanima, čak i ako nisu sigurni kamo će ih to točno odvesti. Učenicima u osnovnoj i srednjoj školi preporučila bih da se, ako imaju priliku, okušaju na školskim natjecanjima iz astronomije. Dio natjecanja uključuje izradu malog istraživačkog projekta, što im može dati uvid u to kako izgleda rad na znanstvenom istraživanju. Nakon srednje škole trebaju upisati studij fizike te se na višim godinama mogu specijalizirati za astrofiziku. Mislim da je važno naglasiti da nije nužno od samog početka točno znati krajnji cilj. Teško je već u osnovnoj ili srednjoj školi, pa čak i tijekom fakulteta, biti potpuno siguran čime se želimo baviti cijeli život. Zato vjerujem da je ključno slušati svoje interese i raditi ono što nas ispunjava – jer čak i ako se kasnije odlučimo za nešto drugačije, znanje i vještine koje steknemo uvijek ćemo moći primijeniti na novi način.'