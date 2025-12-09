FRANCUSKI CHIC

Modni dvoboj s Plenkovićevom suprugom: Brigitte Macron ponovila svoju stilsku formulu

E. K.

09.12.2025 u 07:28

Andrej Plenković i Emmanuel Macron u Elizejskoj palači
Andrej Plenković i Emmanuel Macron u Elizejskoj palači Izvor: Profimedia / Autor: Jeanne Accorsini / Sipa Press / Profimedia
Bionic
Reading

Brigitte Macron utjelovljenje je francuskog chica i po mnogima jedna od najbolje odjevenih dama, ponovno je odabrala svoju prepoznatljivu stilsku formulu

Francuski predsjednik Emmanuel Macron primio je jučer kasno poslijepodne u Elizejskoj palači hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, u sklopu njegova službenog posjeta Francuskoj. Priređena je i svečana večera za hrvatsko političko i gospodarsko izaslanstvo predvođena premijerom koji je u Pariz doputovao sa suprugom, Anom Maslać Plenković.

vezane vijesti

Dakako, pozornost nije privlačio samo politički protokol, nego i njegova pratnja. Pojavljivanje Plenkovićeve supruge sve je iznenadilo budući da rijetko prati supruga i vrlo je samozatajna te se ne pojavljuje često u javnosti.

Andrej Plenković, Ana Maslać Plenković
  • Andrej Plenković, Ana Maslać Plenković
  • Ana Maslać Plenković
  • Andrej Plenković, Ana Maslać Plenković
  • Andrej Plenković, Ana Maslać Plenković
Andrej Plenković, Ana Maslać Plenković Izvor: Profimedia / Autor: Jeanne Accorsini / Sipa Press / Profimedia

Susret dvije prve dama izazvao je veliko zanimanje medija, a stajlinzi Ane Maslać Plenković i Brigitte Macron bili su odabrani s puno stila.

Francuski chic

I dok je Plenkovićeva supruga nosila elegantnu crnu večernju haljinu s naglaskom na jednostavne linije i besprijekoran kroj, supruga Emmanuela Macrona nosila je haljinu u zanimljivoj nijansi tamnoplave koju rado bira za formalne prigode.

Pet namirnica koje čuvaju srce i produžuju život Izvor: Ostale fotografije / Autor: Montaža: Neven Bučević

Kreacija je bila baš u njezinom stilu, duljine do ispod koljena i istaknutog struka dok su joj posebnost dali voluminozni rukavi i remen načinjen od iste tkanine.

Strogi kroj, profinjene linije i tamniji tonovi koji dobro funkcioniraju u večernjem i diplomatskom kontekstu, i ovoga su se puta pokazali dobrim potezom.

Stajling bez greške je Brigitte Macron dopunila stiletticama i ležerno prebačenim šalom, a ovoga je puta kosu podignula u elegantnu punđu. Decentne naušnice dobro su se uklopile u ovaj look francuske prve dame.

I Ana Maslać Plenković za svoj je look dobila brojne pohvale u elegantnoj toaleti s dozom nenametljivog glamura no posve u duhu diplomatskog protokola. Diskretan nakit i pažljivo birani modni detalji upotpunili su dojam suvremenog ali i sofisticiranog chic stila.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
DISKRETNI GLAMUR

DISKRETNI GLAMUR

Tiha elegancija u Parizu: Ana Maslać Plenković zadivila u besprijekorno profinjenom looku
STVORENE ZA BLAGDANE

STVORENE ZA BLAGDANE

Ove svečane haljine iz Zare sve će oboriti s nogu, a koštaju manje od 30 eura
FRANCUSKI CHIC

FRANCUSKI CHIC

Modni dvoboj s Plenkovićevom suprugom: Brigitte Macron ponovila svoju stilsku formulu

najpopularnije

Još vijesti