Modni dvoboj s Plenkovićevom suprugom: Brigitte Macron ponovila svoju stilsku formulu

Brigitte Macron utjelovljenje je francuskog chica i po mnogima jedna od najbolje odjevenih dama, ponovno je odabrala svoju prepoznatljivu stilsku formulu

Francuski predsjednik Emmanuel Macron primio je jučer kasno poslijepodne u Elizejskoj palači hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, u sklopu njegova službenog posjeta Francuskoj. Priređena je i svečana večera za hrvatsko političko i gospodarsko izaslanstvo predvođena premijerom koji je u Pariz doputovao sa suprugom, Anom Maslać Plenković.

Dakako, pozornost nije privlačio samo politički protokol, nego i njegova pratnja. Pojavljivanje Plenkovićeve supruge sve je iznenadilo budući da rijetko prati supruga i vrlo je samozatajna te se ne pojavljuje često u javnosti.

Andrej Plenković, Ana Maslać Plenković Izvor: Profimedia / Autor: Jeanne Accorsini / Sipa Press / Profimedia





Susret dvije prve dama izazvao je veliko zanimanje medija, a stajlinzi Ane Maslać Plenković i Brigitte Macron bili su odabrani s puno stila. Francuski chic I dok je Plenkovićeva supruga nosila elegantnu crnu večernju haljinu s naglaskom na jednostavne linije i besprijekoran kroj, supruga Emmanuela Macrona nosila je haljinu u zanimljivoj nijansi tamnoplave koju rado bira za formalne prigode.

