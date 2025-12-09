Modni dvoboj s Plenkovićevom suprugom: Brigitte Macron ponovila svoju stilsku formulu

Brigitte Macron utjelovljenje je francuskog chica i po mnogima jedna od najbolje odjevenih dama, ponovno je odabrala svoju prepoznatljivu stilsku formulu
Francuski predsjednik Emmanuel Macron primio je jučer kasno poslijepodne u Elizejskoj palači hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, u sklopu njegova službenog posjeta Francuskoj. Priređena je i svečana večera za hrvatsko političko i gospodarsko izaslanstvo predvođena premijerom koji je u Pariz doputovao sa suprugom, Anom Maslać Plenković.
Dakako, pozornost nije privlačio samo politički protokol, nego i njegova pratnja. Pojavljivanje Plenkovićeve supruge sve je iznenadilo budući da rijetko prati supruga i vrlo je samozatajna te se ne pojavljuje često u javnosti.
Susret dvije prve dama izazvao je veliko zanimanje medija, a stajlinzi Ane Maslać Plenković i Brigitte Macron bili su odabrani s puno stila.
Francuski chic
I dok je Plenkovićeva supruga nosila elegantnu crnu večernju haljinu s naglaskom na jednostavne linije i besprijekoran kroj, supruga Emmanuela Macrona nosila je haljinu u zanimljivoj nijansi tamnoplave koju rado bira za formalne prigode.
Kreacija je bila baš u njezinom stilu, duljine do ispod koljena i istaknutog struka dok su joj posebnost dali voluminozni rukavi i remen načinjen od iste tkanine.
Strogi kroj, profinjene linije i tamniji tonovi koji dobro funkcioniraju u večernjem i diplomatskom kontekstu, i ovoga su se puta pokazali dobrim potezom.
Stajling bez greške je Brigitte Macron dopunila stiletticama i ležerno prebačenim šalom, a ovoga je puta kosu podignula u elegantnu punđu. Decentne naušnice dobro su se uklopile u ovaj look francuske prve dame.
I Ana Maslać Plenković za svoj je look dobila brojne pohvale u elegantnoj toaleti s dozom nenametljivog glamura no posve u duhu diplomatskog protokola. Diskretan nakit i pažljivo birani modni detalji upotpunili su dojam suvremenog ali i sofisticiranog chic stila.