Portugalski studio od tehnoloških divova dobio milijun eura za igre kojima se upravlja - glasom

Tehnologija dostupna u više manje svim digitalnim asistentima dobila je novu razinu primjene zahvaljujući developeru koji smatra da imerzivna gejming iskustva ne moraju nužno biti vezana uz osjetilo vida

Portugalski developer će investirani novac iskoristiti za daljnji razvoj igara te nastavak podrške za njihovu prvu igru The Vortex, priču u kojoj kao astronaut nastojite koordinirati tim robota na napuštenom brodu i dovesti kaos u red prije nego što vašu letjelicu zaposjednu vrlo agresivni vanzemaljci. The Vortex je znanstveno fantastična narativna avantura prvotno izdana krajem 2018. na Amazon Alexi te nešto kasnije na Google Assistantu .

'Investirani novac koji smo upravo dobili svojevrsni je glas povjerenja u masivni potencijal razgovornog gejminga. Na tržištu postoji hrpa uređaja koji se kontroliraju glasom, no malo koja igra je do danas uspjela do kraja iskoristiti njihov potencijal' komentirao je Doppio Gamesov direktor Jeferson Valadares.