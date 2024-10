Popularni lijek za dijabetes i pretilost mogao bi riješiti niz bolesti i usporiti starenje?

Prema istraživanjima, ovaj lijek mogao bi se koristiti za liječenje niza bolesti povezanih sa zatajenjem srca, artritisom, Alzheimerovom bolešću, pa čak i rakom. 'Ne bi me iznenadilo da poboljšanje zdravlja ljudi na ovaj način zapravo usporava proces starenja', rekao je profesor Krumholz na Europskom kongresu kardiologije 2024. godine, gdje su predstavljene studije.

Nova saznanja objavljena su u brojnim medicinskim časopisima, uključujući Journal of the American College of Cardiology (JACC), koji profesor Krumholz uređuje. 'Ovi revolucionarni lijekovi spremni su promijeniti skrb o kardiovaskularnim bolestima i mogli bi drastično poboljšati kardiovaskularno zdravlje', rekao je Krumholz, prenosi BBC.