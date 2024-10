IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa

RAO d.o.o. za računalne i srodne djelatnosti, vodeća IT tvrtka s više od 25 godina iskustva u razvoju specijaliziranih B2B softverskih rješenja, zapošljava Full stack Java Developera (m/ž). Ponuda uključuje ulaganje u osobno obrazovanje u skladu s potrebama poduzeća,, konkurentnu plaću, fleksibilno mjesto rada te profesionalno i prijateljsko okruženje. Ako posjeduješ relevantno iskustvo u IT sektoru i proaktivno pristupaš zadacima, požuri i prijavi se do 18. listopada.

Zlatni Bit d.o.o. bavi se projektiranjem, izvođenjem i implementiranjem informacijskih sustava te poslovnim savjetovanjem. U potrazi su za novim Microsoft Dynamics 365 Business Central poslovnim konzultantom (m/ž) za poslove testiranja i implementacija aplikativnih rješenja za ERP i CRM poslovne sustave trgovačkih poduzeća. Nude ti stimulativna primanja, ugodno radno okruženje te mogućnost napredovanja. Prijavi se najkasnije do 20. listopada.

TŽV Gredelj d.o.o. tvornica je željezničkih vozila Gredelj s više od 125 godina tradicije i iskustva u projektiranju, proizvodnji, rekonstrukciji, modernizaciji i održavanju željezničkih vozila. Trenutno tragaju za Mlađim informatičarom za tehničku podršku (ž/m) koji će održavati informatičku opremu te uklanjati poteškoće u radu računalne opreme na zahtjev korisnika. Ponuda uključuje ugovor na neodređeno uz probni rad, stimulativna primanja te subvencioniranu prehranu. Prijavi se do 30. listopada.

Cromaris d.d. d. jedan je od vodećih proizvođača u premium segmentu svjetskog tržišta mediteranske ribe. Traže IT sistemskog administratora (m/ž) za poslove instalacije, održavanja i administracije Hyper-V, Windows server, SQL server, Exchange, Active Directory te svakodnevno nadziranje rada sustava i automatizacija procesa. Nude ti konkurentna primanja, rad u dinamičnom okruženju, naknadu za topli obrok, plaćene troškove prijevoza, božićnicu, uskrsnicu i regres. Požuri i prijavi se do 19. listopada.

ERIS d.o.o., poduzeće sa velikim iskustvom u svim fazama projekta, od komercijalnih aktivnosti, inženjeringa, razvoja softvera, upravljanja projektima, puštanja u rad i brige o kupcima, zapošljava Automation Specialist / Specijalista automatizacije (m/ž). Glavni zadaci će obuhvaćati puštanje u rad i testiranje elektromotornih pogona i elektromotora u industrijskim postrojenjima. Ponuda uključuje rad sa iskusnim stručnjacima, fleksibilno radno vrijeme, dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje te osiguranje uslijed nezgoda unutar i van radnog vremena. Prijavi se do 20. listopada.