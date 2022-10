[FOTO] Charles III im reklamira firmu, roštiljaju na terasi, ali znaju i kako zaposliti te zadržati radnike: Upoznajte ekipu najnovijeg hrvatskog tehnološkog čuda

U travnju ove godine zagrebačka IT scena postala je bogatija za još jednu tvrtku – Pontis Technology – koju je osnovala međunarodna grupacija Bridgewest. Ovih dana građane su privukli plakati kralja Charlesa III, a riječ je o Pontisovoj kampanji kojom žele privući developere jasnom porukom da se kod njih brže napreduje. Čime se sve bave, kako nastoje privući i zadržati mlade talente te na kakvim projektima rade, u razgovoru za tportal otkrila nam je izvršna direktorica tvrtke Nataša Zec

Nataša Zec je po struci pravnica, a iako se slučajno našla u IT sektoru, kaže da je to 'najbolje što joj se moglo dogoditi'. Na početku karijere radila je u odvjetničkom uredu, no ubrzo je, kaže, shvatila da ne pripada tom svijetu te da se želi razvijati negdje drugdje. 'Tada sam dobila priliku za rad u odjelu prodaje velike internacionalne korporacije. Bio mi je to izazov koji sam morala savladati s nekih 20 i sitno godina. I nisam pogriješila. Ta odluka obilježila je moj daljnji razvoj. Unutar te kompanije sam napredovala, promijenila nekoliko pozicija i nakon šest godina odlučila da je vrijeme za nešto novo. Sljedećih pet godina provela sam u tvrtki koja pruža usluge razvoja softvera na poziciji direktorice općih i operativnih poslova, sve do trenutka u kojem mi se otvorila prilika života, a to je pozicija na kojoj sam danas', kaže nam Zec.

Ta je prilika života upravo mlada hrvatska IT tvrtka Pontis Technology, a koju je prije svega šest mjeseci, u travnju ove godine u Zagrebu, osnovala međunarodna grupacija Bridgewest. Pontis Technology primarno se bavi razvojem, održavanjem i unaprjeđenjem softverskih rješenja. Zec navodi da, pored gotovih rješenja, klijentima nude razvojne timove koji se sastoje od voditelja projekta, front-end i back-end inženjera, inženjera DevOps-a i QA testera 'kako bi pun ciklus razvoja softvera povjerili u njihove ruke'. Njihov osnivač, grupacija Bridgewest, već 23 godine posluje u SAD-u, Kini, Novom Zelandu i Australiji te u svojih 40-ak portfeljnih tvrtki zapošljava više od 3500 ljudi. Područja u kojima djeluje Bridgewest kao grupacija su razvoj softvera, biotehnologija, proizvodnja čipova, umjetna inteligencija, financije i nekretnine. Kao strategija za daljnje širenje Bridgewesta nametnula se Europa, a nakon dvije opsežne analize, Irska i Hrvatska pokazale su se kao vodeće investicijske destinacije u Europi. Pored IT-ja, Bridgewest trenutno u Hrvatskoj ulaže u nekretninski i turistički sektor.

Ponosni na projekte na kojima rade Zec kaže da je Pontis Technology kao konzultantska tvrtka spremna prilagoditi se klijentu kad je riječ o tehnologijama jer je za njihove zaposlenike to samo jedan od alata. 'Koristimo dosta Microsoftova tech stacka s naglaskom na tehnologije .NET i cloud (Azure), imamo timove za razvoj mobilnih aplikacija, a radimo i projekte u Javi i tehnologijama Javascript. U ovom trenutku u finalnoj smo fazi pregovora vezanih uz projekte koji će se bazirati na tehnologijama blockchaina, tako da očekujemo da ćemo se specijalizirati i u tom području. Također, još jedno područje u kojem se usmjeravamo je digital design engineering, što će dati našim zaposlenicima priliku da rade na dizajnu najmodernijih čipova', najavljuje Zec. Njihov prvi projekt je aplikacija, kojom pokušavaju spojiti svijet klađenja s društvenom komponentom. Pritom direktorica kaže da je to područje prilično izazovno zbog različitih regulativa koje aplikacija mora udovoljiti, što je ujedno najkompleksniji dio rada – među ostalim odnosi se na provjeru identiteta i pravila za sprječavanje ovisnosti. 'Naš tim u tom projektu radi mobilnu aplikaciju za iPhone i Android, kao i back-end servise koji spremaju podatke korisnika i komuniciraju u ostalim sustavima, s kojima smo integrirani. U ovom projektu smo od samoga početka i puno očekujemo od izlaska na tržište u 2023. godini. Pored toga, vrlo smo ponosni na suradnju s jednom od vodećih banaka te zajedno istražujemo mogućnosti tehnologija vezanih uz cloud u izradi prediktivnih modela za izračun rizika kod klijenata koji podižu kredite. Cijeli svijet softvera okreće se cloudu, što vidimo i po tome da neki od poznatih alata uskoro neće biti dostupni u on premise verzijama, a u tom dijelu možemo pružiti našim klijentima vodstvo i savjetovanje na putu do transformacije u cloud', navodi Zec. Njihovi su klijenti s jedne strane velike internacionalne kompanije, a s druge strane male startup kompanije s velikim potencijalom za rast. U prvih pet mjeseci poslovanja 100 posto prihoda tvrtke ostvareno je iz inozemstva, a prije mjesec dana započeli su suradnju i s hrvatskim klijentima, konkretnije tvrtkom Light Film International. 'Širimo se i u bankarskom sektoru, i to u Hrvatskoj, ali i u Europi. U pripremi su i veliki međunarodni projekti', kaže.

Atraktivna kampanja za privlačenje radnika Prije nekoliko dana u njihov je ured došao 17. zaposlenik, što Pontis smatra velikim uspjehom s obzirom na to da postoje tek pola godine. 'S jedne strane za to je zaslužan snažan odjel HR-a koji odrađuje nimalo jednostavan posao pozicioniranja nove IT tvrtke na tržištu. S druge strane tu je naša prodaja koja uspješno ostvaruje suradnju s domaćim i inozemnim klijentima, a s treće, naravno, naš tim za engineering koji ostvaruje vrhunske rezultate. U prilog tome najviše govori činjenica da smo u svim projektima udvostručili broj ljudi tri mjeseca od početka angažmana, što znači da su naši inženjeri opravdali povjerenje klijenata i omogućili nam povećanje broja ljudi', kaže Zec. No kako raste broj projekata i klijenata, sve je veća potreba za IT stručnjacima, pa tako Pontis stalno ima otvorene oglase za više pozicija. Kako kvalificiran IT kadar danas nije jednostavno naći, pokušali su drugačiji pristup. Naime posljednjih tjedana cijeli svijet govorio je o odlasku kraljice Elizabete II te nadolazećoj krunidbi njezina sina, kralja Charlesa III. Činjenica da je on čekao na tron Ujedinjenog Kraljevstva preko 70 godina potaknula je Pontis da na duhovit način pozove softver developere na zapošljavanje u Pontis, 'jer se kod njih puno brže napreduje'. Pontisova kampanja osvanula je na plakatima na ulicama Zagreba, a ubrzo se proširila i društvenim mrežama te je dobila pažnju online zajednice iz Hrvatske i regije.

'Početak je bio izazovan' 'IT kadar je izrazito tražen i upravo je cilj ove kampanje bio skrenuti pažnju takvih ljudi na Pontis. U tome smo na veliko zadovoljstvo ostvarili fantastičnu suradnju s agencijom Spellcaster, koja je osmislila cijelu kampanju i, rekla bih, odradila fantastičan posao. Jedan od najvećih izazova upravo je zadržati te kadrove u Hrvatskoj. Svijet je otvoreno tržište, poglavito za IT stručnjake, te je upravo zbog toga važno ponuditi im mogućnost razvoja u Hrvatskoj, mogućnost da kao zaposlenici hrvatske tvrtke rade za velike inozemne kompanije na najnaprednijim tehnologijama. Upravo se tu Pontis pozicionira kao važan faktor nudeći zaposlenicima rad na izazovnim projektima baziranim na modernim tehnologijama', kaže Zec. Prisjećajući se početaka, ističe da je bilo izazovno krenuti kao nova tvrtka za koju nitko nije čuo i zaposliti kvalitetne ljude. No upornost i trud urodili su plodom. 'Kandidati jednostavno prepoznaju naš otvoren i direktan pristup. Prilikom same selekcije upoznaju svoje nadređene, saznaju što je više moguće o projektu na kojem će raditi i dobiju osjećaj o kakvoj je kompaniji riječ. Kulturu koju gradimo u Pontisu lako je osjetiti, prepoznati i poistovjetiti se s njom. Želimo biti kompanija u kojoj će zaposlenici željeti doći raditi u ured, iako ne moraju, u kojoj će započeti dan jutarnjom kavom na jednoj od naših terasa u razgovoru s kolegama, kompanija u kojoj ćemo se zajednički dogovoriti koji ćemo roštilj nabaviti za krovnu terasu, a s druge strane kompanija u kojoj se poslu pristupa maksimalno stručno i odgovorno. I to je ono što smo uspjeli izgraditi u ovom kratkom vremenu te na čemu ćemo i dalje graditi našu priču', ističe.