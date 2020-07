Polica i lampa: Isprobali smo dizajnerske zvučnike Ikea Symfonisk

Ikea je u suradnji s proizvođačem audio opreme pripremila dva džepu prihvatljiva Wi-Fi zvučnika koje smo dobili priliku isprobati iz prve ruke

Svjetiljka, kao i polica zvučnik, funkcioniraju kao dio pametnog kućanstva, odnosno povezuju se putem kućne Wi-Fi mreže. Ovo, pored svih očitih prednosti i zaostataka, nudi još jednu zgodnu funkciju, a to je povezivanje nekoliko uređaja u mrežu kako bi se postigao stereo zvuk. Ovo pogotovo dolazi do izražaja kod police koja, premda ne može podnijeti baš preveliko opterećenje ako ju montirate na zid, savršeno može poslužiti kao stražnji zvučnik za kućno kino. Kad smo već kod police, vrijedi naglasiti da ona zbog oblika i dimenzija puno više podsjeća na klasični zvučnik te ju je puno lakše sakriti na policu ili ju montirati na zid.

Zvuk

Symfonisk Wi-Fi zvučnici ostvaruju kvalitetu za nijansu slabiju od one kod Wi-Fi zvučnika Sonos One, nudeći vrlo solidnu reprodukciju po osjetno nižoj cijeni. Ne radi se o najboljim Wi-Fi zvučnicima koje smo čuli, pogotovo pri povećanoj glasnoći, no vratimo li se opet na cijenu, zbilja nemamo previše prigovora. Također valja naglasiti da je stolna lampa puno glasnija od police, no da im je kakvoća zvuka jednako dobra, odnosno vrlo solidna sve do trenutka u kojem jako pojačamo zvuk.

Naime možda će sljedeća generacija Symfoniska elegantnije tretirati glasniji bas, no to ćemo morati pričekati. Razlika u kvaliteti zvuka između lampe i police nije zamjetna, što je jako dobra stvar uzmemo li u obzir to da neortodoksna dizajnerska rješenja ponekad rezultiraju lošijim zvukom.