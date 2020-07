Znanstvenici zapanjeni misterijem nestanka divovske zvijezde

Astronome već neko vrijeme zbunjuje nestanak divovske zvijezde koju su promatrali te se pitaju je li moguće da se pretvorila u crnu rupu, a da prethodno nije eksplodirala u supernovu, što je uobičajen završetak životnog vijeka jedne zvijezde

Ako se pretpostavka zatečenih astronoma pokaže točnom, nedavno otkriven fenomen bit će prvi primjer divovske zvijezde koja se pretvorila u crnu rupu a da prethodno nije eksplodirala u supernovu, piše BBC.

No rezultati nedavne znanstvene studije objavljene u stručnome časopisu 'Monthly Notices of the Royal Astronomical Society' ukazuju na još jednu mogućnost, a ta je da se zvijezda jednostavno ulegla, odnosno ulupila jer je djelomično prekrivena prašinom.

Proučavana zvijezda nalazi se u udaljenoj galaksiji Kinman Dwarf, u sazviježđu Vodenjaka i od Zemlje je udaljena oko 75 milijuna svjetlosnih godina. Ova divovska zvijezda spada, ili je spadala u takozvane 'plavo bijele promjenjive zvijezde'. Od Sunca je veća oko dva i pol milijuna puta. Takve su zvijezde nestabilne i povremeno pokazuju dramatične promjene kada je posrijedi količina svjetlosti koju emitiraju u raznim valnim duljinama svojega spektra.

Od 2001. do 2011. godine divovsku su zvijezdu proučavali brojni astronomi, koji su zaključili da je u odmakloj fazi razvoja. Galaksija Kinman Dwarf previše je udaljena da bi astronomi mogli proučavati svaku od njezinih zvijezda posebno, no mogu detektirati znakove njihova postojanja. Grupa astronoma s dublinskoga Trinity Collegea, koju je vodio doktorand Andrew Allan počela je pratiti udaljenu galaksiju Kinman Dwarf kako bi saznala više o tomu na koji način divovske zvijezde završavaju život.

No u jednom trenutku teleskopom više nisu uspjeli pronaći znakove njezina postojanja. 'Iznenadilo nas je kad smo zamijetili da je zvijezda nestala!', kazao je Allan. Dodaje kako bi bilo 'vrlo neuobičajeno da tako velika zvijezda nestane bez eksplozije u supernovu'.