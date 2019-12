Pogledajte što radi kompanija na kojoj počiva hrvatski državni oblak i bez koje ne bi radili serveri širom svijeta

Vertiv nam je otvorio vrata svojih pogona u kojima se izrađuju sustavi hlađenja i napajanja za najveće kompanije s liste Fortune 500, a njihova rješenja koriste i najveće hrvatske tvrtke i državne institucije

Vertiv radi baš to, objedinjuje hardver, softver, analitiku i usluge koje osiguravaju da serveri rade svoj posao. Njihova rješenja za napajanje, hlađenje i IT infrastrukturu sveprisutna su i protežu od oblaka do edge mreža. Sjedište tvrtke nalazi se u američkom Columbusu; širom svijeta zapošljavaju oko 20.000 ljudi i posluju u više od 130 zemalja na svim kontinentima. Govorimo o poslu u kojem se godišnje okrene 4,3 milijarde dolara.

Najveći od najvećih

Od popisa njihovih klijenata zaboljet će vas glava: riječ je o dvije trećine kompanija izlistanih na Fortuneovoj listi 500 najvećih, od Alibabe, i America Movila, preko Ericssona i Siemensa, do Verizona i Vodafonea. Vertivove usluge za svoje podatkovne podatke koriste i najjače hrvatske tvrtke i državne institucije; i državni oblak dijelom počiva na njihovoj opremi.