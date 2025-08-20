Chic trenutak Ide Prester: Na crvenom tepihu blistala u kreaciji čistih linija i bezvremenskog šarma

Uspješna voditeljica i glazbenica, Ida Prester pojavila se na crvenom tepihu ovogodišnjeg izdanja Sarajevo Film Festivala. Poznato je da bira razigrane boje, printove i statement detalje, a za ovu prigodu je posegnula za elegantnom haljinom bez naramenica i s naglašenim prorezom
Ovaj izlazak Ide Prester odskače od njezinih uobičajenih, živopisnijih kombinacija i pokazuje koliko joj dobro stoji 'tiha' elegancija.
Profinjeno i samouvjereno
Pjevačica i voditeljica 'pomela je tepih' Sarajevo Film Festivala u izdanju koje utjelovljuje čistu eleganciju: kreaciji bez naramenica, minimalističkog kroja s odvažnim prorezom sprijeda i crnim akcentom koji naglašava liniju haljine i Idinu vitku liniju.
Moda kao zabavna igra
Look je zaokružila zanimljivim salonkama i lepršavom bob frizurom s glam valom. Dojam je profinjen i samouvjeren, upravo onakav kakav traži crveni tepih, gdje se ističe mjerom, a ne pretjerivanjem.
Ida je ranije izjavila da misli kako će biti 'jako luckasto odjevena bakica' jer će tad možda imati više vremena za ekserimentiranje s modom, kao nekad dok još nije bila mama. Modu doživljava 'kao zabavnu igru, a ne skup dosadnih pravila', pa je u prošlosti znala izgledati i kao, kako je opisala - 'instalacija iz Muzeja suvremene umjetnosti'.