Njemački autogigant ulupao milijarde u projekt koji propada prije nego što je zaživio

I.V.

20.08.2025 u 23:01

Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Uli Deck / DPA / Profimedia
Porsche otpušta gotovo sve radnike iz svoje baterijske tvrtke Cellforce – projekt u koji su uložene milijarde propada prije nego je zaživio

S tvrtkom za proizvodnju baterija Cellforce, Porsche je želio ozbiljno zakoračiti na tržište elektromobilnosti. No sada većinu zaposlenika očekuje otkaz.

Prema pisanju magazina Spiegel, Porsche planira otpustiti oko 200 od ukupno 286 zaposlenih u podružnici Cellforce, prenosi Fenix Magazin.

Ova odluka predstavlja financijski udarac za Porsche. Prema pretpostavkama Spiegela, matična tvrtka Volkswagen (VW) uložila je više milijardi eura u Cellforce. Ideja je bila da Cellforce osigura tehnološke inovacije kako bi VW mogao sustići konkurenciju u proizvodnji električnih vozila. No sada Cellforceu prijeti gašenje – i to prije nego što su uopće počele serijske proizvodnje baterija.

Uz to, otkazi bi mogli dodatno poskupiti cijeli projekt. Naime, Cellforce je dobio višemilijunsku potporu od pokrajine Baden-Württemberg, a sada će – kako piše Spiegel – taj novac možda trebati vratiti.

Porsche je još u travnju najavio da neće nastaviti s Cellforceom. Tvrtka je tada pokušavala pronaći potencijalne ulagače, a navodno je i BMW u jednom trenutku pokazao interes. Moguće je da će istraživački tim Cellforcea ipak biti zadržan.

VW se već dulje vrijeme nalazi u krizi. Porsche je krajem prošlog mjeseca objavio značajan pad dobiti. Uz kašnjenje u prijelazu na električne motore, američke carine dodatno su pogoršale situaciju.

