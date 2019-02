Pogledajte kako je Alibabin izum riješio prometnu gužvu

Mozak grada koristi umjetnu inteligenciju za skupljanje podataka putem kamera na križanjima, GPS-om određene lokacije automobila i autobusa te tome slično kako bi smanjio prometne gužve

Prošle jeseni Volkswagen i Siemens počeli su testirati vlastiti pametni prometni sustav u njemačkom gradu Wolfsburgu, koji vozačima treba pomoći predvidjeti kad mogu očekivati zeleni val na semaforima.

Stručnjaci kažu kako je to tek početak. Do 2025. godine očekuje se kako bi takvi sustavi mogli putovanje na posao i povratak kući skratiti za 15 do 20 posto. No, korištenje takvih sustava može ugroziti privatnost građana, piše CNN.