Pobrojali smo kultne igre koje definitivno treba preraditi u filmove

Ohrabreni relativnim uspjehom nedavno izašlog filma o Sonicu vratili smo se na dugo zanemarenu temu i razmislili koje bi druge videoigre jako dobro prošle na velikim ekranima

Nakon grbave produkcije i ponovnog dizajniranja glavnog lika, konačno smo imali priliku pogledati film o Sonicu. Premda se ne radi o apsolutnoj ruševini od uratka, činjenica je da se u njega moglo investirati malo više truda. Inspirirani klišejiziranom prosječnošću filma o najbržem plavom ježu na planetu odlučili smo napraviti listu videoigara koje bi bile izvrsne kao filmovi. Problem je, doduše, što velik broj popularnih igara bar donekle kopira već postojeće filmove, tako da izbor nije bio lak. Na kraju smo se, kao što to obično ide, priklonili najjednostavnijoj soluciji, a to je izboru između nekoliko najpopularnijih igara na svijetu - naslova koje je jako teško mrziti, bez obzira koliko ih producenti odlučili izobličiti.

Zamislite kombinaciju Lord of The Ringsa i Conana i dobir ćete okvirnu viziju serijala Elder Scrolls. Bethesda je od ranih početaka franšize proširila igrin univerzum koji seže puno dalje od zamišljenog kontinenta Tamriel, što znači da radnja ne mora slijepo pratiti određenu igru u serijalu. Što god potencijalni redatelj odluči raditi s ovom igrom, najgore što s može dogoditi je da dobijemo isprani film fantastike s pokojim zmajem i računalno generiranom 'epskom' bitkom.

The Last of Us, premda spada u već prilično izlizani žanr post apokaliptične drame, okreće zanimljivu premisu na opasni svijet uništene budućnosti, okrivivši opasnu gljivicu za propast skoro cijele ljudske vrste. Film bi, prema tome, vjerojatno bio još jedan horor s malo drukčijim čudovištima, no iskreno - izvorna igra je toliko dobro napisana i režirana da potencijalni redatelj ne bi imao baš previše zahtjevan posao.

Bit ćemo zadovoljni ako redatelj stavi Ellie i Neila u rudnik, daj im 200 patrona za sačmaricu i snimi barem jednu scenu iz prvog lica u kojoj glavni lik puca po zombijima.