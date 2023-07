PlayStation reagirao na sve veći pritisak konkurencije, evo što spremaju

Sony se tradicionalno oslanjao na blockbuster naslove vođene pričom kao što su God of War i Horizon Zero Dawn, ali servisne igre uživo koriste drugačiji model. Umjesto da razvijaju jednu igru i prelaze na sljedeću, tvrtke izrađuju naslove koji se mogu ažurirati tijekom vremena, generirajući prihod novim sadržajem kao što su sezonske karte, skinovi i oružja. Overwatch i League of Legends su jako dobri primjeri ovakve politike.

Sony u tom području zaoustaje za rivalima - od 2021. ima samo jednu servisnu igru uživo 2021., no do ožujka 2026. ih planira imati čak dvanaest. U tu svrhu do ožujka 2024. planira potrošiti 55 posto razvoja PS5 igara razvijajući servisne igre uživo, a do ožujka 2026. 60 posto. Sony isto planira iskoristiti svoju akviziciju Bungieja za postizanje tog cilja, piše Engadget.