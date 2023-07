Microsoft dobio sudsko odobrenje za masivnu kupnju Activisiona, na putu im samo stoje - Englezi

Sutkinja Corley po pitanju je obaveza s ostankom Call of Dutyja na PlayStationu jasno stala na stranu Microsofta, pogotovo nakon što je firma obećala da će igra doći i na Nintendo Switch. Unatoč FTC-ovom osporavanju Microsoftovih sporazuma o oblaku, sutkinja Corley ih je u odluci uzela u obzir. Sudska presuda se čak slaže s Microsoftom pri tvrdnji da je Nintendo Switch dio tržišta konzola, ali također prihvaća da FTC može razumno tvrditi da nije. Corley se isto složila sa FTC-om po tome da tržište konzola ne uključuje računala.

Priča još nije gotova

Glasnogovornik FTC-a Douglas Farrar u izjavi je rekao da FTC još uvijek planira svoj sljedeći potez. 'Razočarani smo ovakvim ishodom s obzirom na jasnu prijetnju koju ovo spajanje predstavlja otvorenoj konkurenciji u igrama u oblaku, uslugama pretplate i konzolama. U nadolazećim danima objavit ćemo naš sljedeći korak u nastavku naše borbe za očuvanje konkurencije i zaštitu potrošača,' rekao je Farrar.

Presuda suca sada dopušta Microsoftu da sklopi ugovor s Activision Blizzardom prije roka 18. srpnja, ali samo ako je tvrtka voljna zatvoriti posao u Ujedinjenom Kraljevstvu ili ako je Uprava za tržišno natjecanje i tržište (CMA) voljna pregovarati o nekom obliku pravnog lijeka. Regulatorno tijelo Ujedinjenog Kraljevstva blokiralo je Microsoftovu predloženu akviziciju u travnju, a Microsoft trenutno ulaže žalbu na tu odluku s raspravom koja je zakazana za 28. srpnja.

MLex je prošlog mjeseca izvijestio da Microsoft istražuje opcije za sklapanje ugovora unatoč britanskoj blokadi, što je djelomice dovoljno prestrašilo FTC da uopće zatraži zabranu. CMA je također podnio zahtjev za pokušaj odgode Microsoftove žalbe na odluku o kupnji Activision Blizzard - usred saslušanja FTC protiv Microsofta. Žalbeni sud za tržišno natjecanje (CAT) zatvorio je taj zahtjev, jer bi to gurnulo žalbeni postupak sa srpnja na listopad, odnosno 'suprotno pravdi i poštenju'.

U međuvremenu preko bare...

Nekoliko minuta nakon odluke suca Corleya, i CMA i Microsoft složili su se da će zaustaviti svoju pravnu bitku u Ujedinjenom Kraljevstvu kako bi pregovarali o tome kako bi ugovor s Activision Blizzardom mogao biti izmijenjen u svrhu razrješivanja zabrinutosti CMA-a u vezi s videoigrama u oblaku. CAT će morati odobriti ovu pauzu, ali sve se više čini da su sve strane voljne osigurati pravno rješenje u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Europski regulatori dali su zeleno svjetlo za sporazum u svibnju, tako da je Microsoft sada mogao tehnički zatvoriti bez UK-a i bez sudske zabrane u SAD-u koja bi to spriječila. To je ipak kompliciran scenarij i jasno je da se Microsoft i CMA nadaju da će to izbjeći.

FTC će sada imati priliku uložiti žalbu na odluku suca Corleyja prije 23:59 po pacifičkom vremenu 14. srpnja, ali regulator se nije žalio na sudsku odluku kojom se Meta dopušta da kupi Within, pa bi umjesto toga mogao odustati od svog slučaja protiv Microsofta i Activision Blizzarda .

Ako sudski nalog ostane na snazi, ovo bi bio drugi veliki gubitak za predsjednicu FTC-a Linu Khan kao šeficu regulatora. Khan ganja velike tehnološke tvrtke otkako je potvrđena na čelo agencije 2021. godine.