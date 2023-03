Planirate upotpuniti vašu kolekciju igara? Steam je pokrenuo veliku proljetnu rasprodaju

Popularni online dućan Steam u najnovijoj sezonskoj rasprodaji nudi niz atraktivnih naslova, od kojih mnogi dolaze po dramatično sniženim cijenama

Steam je službeno počeo svoju proljetnu rasprodaju, ponudivši priličan broj hit-naslova po prilično niskim cijenama. Svi koji se nećkaju oko trošenja novca na snižene videoigre u iskušenju će biti do 23. ožujka kad se rasprodaja privodi kraju. Svi ostali mogu baciti pogled na hrpu prilično atraktivnih stvari, uključujući i Steam Deck koji je snižen za deset posto. Što se videoigara tiče, u ponudi je velik broj starijih igara poput Two Point Campusa ili Resident Evila 7, no tu su i neka novija izdanja.