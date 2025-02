Steam je uklonio zaraženu igru, provjerite jeste li je i vi preuzeli

Jedna od prednosti centraliziranih platforme kao što su App Store, Google Play Store ili Steam je to što se uglavnom možete osloniti na to kako će spriječiti širenje zlonamjernog softvera. Ali, s vremena na vrijeme im to ne uspije.

Tako se, recimo, besplatna igra PirateFi provukla kroz razne Steamove zaštitne mjere i isporučila zlonamjerni softver igračima koji su ju, ništa ne sumnjajući, preuzeli.