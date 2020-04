Tko ne bi htio uređaj koji brže radi? Pokazat ćemo vam nekoliko trikova kako ubrzati rad smartfona ili tablet računala s Googleovim operativnim sustavom

Donosimo pregled jednostavnih načina kako ubrzati rad uređaja s operativnim sustavom Android, a i upozorit ćemo vas na ono što neće pomoći.

Počistite početni zaslon

Ako vaš uređaj ima sporiji procesor ili malo radne memorije (RAM) čišćenje početnog zaslona moglo bi pomoći. Uklonite widgete koje ne koristite, isključite animirane pozadinske slike (wallpaper).

Promijenite launcher

Osnovni launcher na vašem smartfonu obično je osmišljen kako bi istaknuo najbolje značajke tog uređaja. Ali, to ne znači kako je ujedno i najbrži ili najučinkovitiji. U trgovini aplikacijama Google Play pregršt je launchera koji bi mogli biti bolji izbor. Isprobajte ih nekoliko dok ne nađete onaj koji vam odgovara.

Promijenite web preglednik

Po početnim postavkama web preglednik u uređajima s Androidom je Googleov Chrome, poznat po tome što je vrlo zahtjevan kad su resursi u pitanju. Postoji nekoliko načina kako to možete popraviti, ali bolje je prebaciti se na manje zahtjevan browser - primjerice, Puffin ili Operu.

Deinstalirajte loše aplikacije

Krivac za sporiji rad vašeg smartfona nisu uvijek opskurne aplikacije - to mogu biti i neke od vrlo poznatih, poput primjerice Snapchata ili Facebooka. Pokušajte ih zamijeniti lakšim (lite) izdanjima, namijenjenima uređajima sa slabijim resursima.

Uklonite antivirusni softver

Antivirusni softver često usporava rad smartfona i troši bateriju. Da, ujedno vas štiti od zlonamjernog softvera, ali to možete u velikoj mjeri postići i sami ukoliko se odgovorno ponašate. Ne preuzimate aplikacije iz neslužbenih izvora i ne klikate na sumnjive poveznice, recimo.

Zaustavite automatsku sinkronizaciju

Društvene mreže, vijesti, vremenska prognoza i brojne druge aplikacije automatski se osvježavaju kako bi vam u svakom trenutku mogle ponuditi najnoviji sadržaj. Ako ste instalirali previše takvih aplikacija, rad vašeg smartfona počet će usporavati.

Provjerite što je od tih sinkronizacija doista nužno. Isključite automatsko osvježavanje za one kojima to nije potrebno, postavite dulja razdoblja za sinkronizaciju za one za koje je to moguće, a pojedine vi povremeno ručno osvježavajte.

Instalirajte softverske nadogradnje

Svako novo izdanje Androida donosi poboljšanja u odnosu na prethodno. Moguće je kako je vaš smartfon usporio zato što niste instalirali softversku nadogradnju koja bi mu omogućila brži rad. Isto vrijedi i za aplikacije.

U trgovini Play uključite automatsko nadograđivanje kako bi dobili nove nadogradnje čim se pojave. Otvorite Settings pa Auto-update kako bi to namjestili.