Pet moćnih imena u utrci i jedan favorit: Je li ovo nasljednik Tima Cooka

John Ternus , Appleov šef hardverskog inženjeringa, tada je predložio da se laser ugradi samo u skuplje modele Pro , prema riječima dviju osoba upoznatih s raspravama. Smatrao je da su ti modeli namijenjeni najvjernijim kupcima, onima koji bi bili spremni platiti za novu tehnologiju, dok prosječni korisnici vjerojatno ne bi pokazali velik interes.

Apple je oko 2018. razmatrao ugradnju malog lasera u iPhone. Ta bi komponenta omogućila kvalitetnije fotografije, preciznije mapiranje okoline i nove značajke proširene stvarnosti. No imala je i nedostatak: povećala bi trošak svakog uređaja za oko 40 dolara , što bi smanjilo profit tvrtke.

Iako rijetko istupa u javnosti, Ternus se prema više izvora probio na čelo popisa potencijalnih nasljednika. Istodobno Cook navodno priprema druge kandidate, među kojima su Craig Federighi (softver), Eddy Cue (usluge), Greg Joswiak (globalni marketing) i Deirdre O’Brien (maloprodaja i ljudski resursi).

Prema izvorima bliskima kompaniji, Apple je prošle godine ubrzao planiranje perioda nakon Cooka jer je on navodno rekao suradnicima da je umoran i da bi želio smanjiti opseg posla. Ako se povuče s mjesta izvršnog direktora, očekuje se da bi mogao preuzeti ulogu predsjednika uprave .

Takvo balansiranje između uvođenja novih značajki i kontrole troškova obilježilo je Ternusov oprezan i nenametljiv stil upravljanja otkako se pridružio Appleu 2001. godine. Danas ga neki u tvrtki smatraju glavnim kandidatom za nasljednika Tima Cooka , dugogodišnjeg glavnog izvršnog direktora Applea, ako se 65-godišnji Cook odluči povući.

Strateg ili vizionar?

Ternus ima 50 godina, isto koliko je imao i Cook 2011. godine, kada je preuzeo vodstvo od Stevea Jobsa. Poput Cooka, poznat je po pedantnosti, dubokom razumijevanju Appleova opskrbnog lanca i smirenom, suradničkom stilu rada. To je potaknulo rasprave među bivšim i sadašnjim zaposlenicima o tome bi li Apple pod njegovim vodstvom nastavio Cookov pristup postupnih poboljšanja ili se okrenuo riskantnijim, vizionarskim potezima, kakve je zagovarao Jobs, piše New York Times.

Pitanje za Appleovu upravu jest treba li tvrtki inovator ili još jedan vješt menadžer. Iako su najveći proboji poput iPhonea i iPada iza njih, Apple je pod Cookom ostvario niz manjih uspjeha i ostao jedna od najprofitabilnijih tvrtki na svijetu. Istodobno se suočava s izazovima poput promjenjive trgovinske politike SAD-a i velike ovisnosti o proizvodnji u Kini, kao i s pitanjima oko svoje strategije umjetne inteligencije, u čemu je zaostajao za konkurencijom.

Ako bi preuzeo funkciju, Ternus bi bio prvi Appleov izvršni direktor u tri desetljeća koji je cijelu karijeru proveo u hardveru. Radio je na brojnim Appleovim uređajima i blisko surađivao s proizvođačima u Aziji, a u tvrtki je poznat kao netko tko održava i unapređuje postojeće proizvode, manje kao pokretač potpuno novih ideja, te kao lider s ograničenim iskustvom u političkim i regulatornim pitanjima.

Karijera označena Appleom

Rođen u Kaliforniji, Ternus je diplomirao strojarstvo na Sveučilištu u Pennsylvaniji te je bio član plivačke reprezentacije. Prije dolaska u Apple radio je u startupu za virtualnu stvarnost, a zatim sudjelovao u razvoju Maca, iMaca te kasnije iPhonea, iPada i Macova s Appleovim čipovima.

U novije vrijeme vodio je razvoj iPhonea Air s tanjim dizajnom te sudjelovao u eksperimentiranju preklopnim telefonima. Iako ga kolege opisuju kao pristupačnu i omiljenu osobu, neki se pitaju ima li iskustvo u donošenju teških odluka koje bi mogle definirati Appleovu sljedeću fazu.

U govoru studentima 2024. godine, Ternus je poručio da se najveći ponos u karijeri ne veže uz pojedinačne projekte, nego uz put kojim se dolazi do njih. 'Tijekom tog puta često ćete se suočiti s nečim novim i ponekad se pitati možete li to uopće učiniti', rekao je.