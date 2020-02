Performer koji je na sebi razvio treće uho stiže u Zagreb

Na svom je tijelu izveo niz suspenzija, umetnuo skulpturu u želudac, a svoj najnoviju spektakularnu prezentaciju izvest će 13. ožujka na Digital Takeoveru u organizaciji 24sata

Između 1973. i 1975. snimio je tri filma o unutrašnjosti svog tijela , a za to je morao umetnuti tri metra dugu sondu s kamerom u želudac, lijevi i desni bronh te u debelo crijevo. Od 1976. do 1988. izveo je 27 spektakularnih prezentacija u obliku suspenzije vlastitog tijela pomoću kuka koje su prodirale kroz njegovu kožu, pri čemu mu je tijelo visjelo u različitim položajima, na brojnim lokacijama i u različitim situacijama. Njegove najpoznatije javne suspenzije bile su iznad njujorške ulice East 11th Street i 60 m iznad Kraljevskog kazališta u Kopenhagenu.

Godine 1980. dovršio je rad pod nazivom Third Hand, mehaničku ruku s mehanizmom kojim upravlja mišićni signal, a koja je mogla hvatati predmete prstima i šakom i potom ih ispuštati te okretati zglob za 300 stupnjeva, u smjeru kazaljke na satu i obrnuto. Također je imala sustav taktilnih senzora kako bi se stvorio osjet dodira. U to je doba to bilo dovoljno sofisticirano da ga istraživački centri Jet Propulsion Laboratory iz Pasadene i Johnson Space Centre iz Houstona pozovu da Treću ruku predstavi skupini za svemirske misije izvan letjelice. Treća ruka jest proteza, ali ne predstavlja nedostatak, već je simptom viška.

U trbuh je instalirao svjetleću skulpturu

Za Peti trijenale australskog kiparstva održan 1993. godine dizajnirao je skulpturu koju je postavio u svoj želudac. Ta se skulptura, pod nazivom Stomach Sculpture mogla nakon umetanja u tijelo otvarati i zatvarati, širiti i skupljati, a imala je i svjetlo koje treperi te je mogla proizvoditi zvuk. Umetanje je snimano medicinskim endoskopom tijekom dva dana kako bi se dobio videozapis u trajanju od 15 minuta.

Exoskeleton, robot sa šest nogu koji se može kretati osmislio je 1997. godine uz pomoć instituta f18 za vrijeme svog boravka u Hamburgu. Robot može hodati prema naprijed i natrag gibajući se više valnim korakom, a bočno tronožnim korakom. Može čučati i stajati, stupati i okretati se u mjestu.